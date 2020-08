French-tu?

Selon l’OQLF, près de 63 % des entreprises de Montréal et 39 % des entreprises du Québec veulent que les employés qu’ils recrutent maîtrisent l’anglais.

Pour 21,2 % des entreprises québécoises, c’est pour les communications orales À L’INTÉRIEUR de l’entreprise que l’anglais est exigé ou souhaité.

La faute à qui ?

Pour certains, la menace principale serait l’immigration. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Québec réclame plus de pouvoir sur la sélection des nouveaux arrivants.

Pour d’autres, la réelle cause de cette situation serait le mépris des méchants Anglos envers le fait français. Ils voient dans ces statistiques la preuve qu’il existe un grand complot pour l’annihilation de la nation québécoise.

Tous réclament des mesures gouvernementales plus fermes pour protéger la langue française, comme s’il suffisait d’un vote à l’Assemblée nationale pour renverser la vapeur.

Et la souveraineté ?

Si le Québec était un pays, le français serait notre langue, notre fierté, notre priorité, disent les souverainistes.

Or, rien ne garantit qu’un Québec souverain serait mieux placé pour assurer la survie de la langue française.

Si demain le Québec devenait un pays, y aurait-il une immense purge pour éliminer ou convertir tous les anglophones et allophones qui vivent ici ?

Est-ce qu’un traité de déportation serait élaboré pour que ces indésirables quittent rapidement le territoire ?

Est-ce qu’une escouade serait mise sur pied afin de sanctionner les entreprises qui contreviendraient à une loi plus ferme ? Qu’en serait-il de la langue d’usage entre amis et en famille ?

La triste vérité, c’est qu’aucun gouvernement ne pourra forcer les individus à parler une langue ou une autre. La survie du français repose sur chacune de nos épaules.

Quand nous parlerons correctement notre langue, quand nous ferons de sa maîtrise une exigence sine qua non de la réussite scolaire, quand nous cesserons d’accepter qu’on ne sache plus faire des phrases de plus de quatre mots, là, seulement, notre langue aura une chance de survivre.