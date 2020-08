Griffintown, zone rouge

Le quartier montréalais de Griffintown est le théâtre de plus en plus de travaux de construction et de chaiters routiers. Des cônes orange jonchent presque chaque coin de rue.

En plus de devoir naviguer à travers les détours, les résidents commencent carrément à s’inquiéter pour leur sécurité. L’inquiétude est liée à la capacité réduite des services d’urgence à se déplacer dans le périmètre.

La rue Peel, importante voie de transition vers l’autoroute Ville-Marie, bloque une grande partie des accès aux résidences de l’École de technologie supérieure (ETS). Il y a bien une partie de la rue Ottawa ouverte, mais la plupart des autres rues environnantes font l’objet de fermetures.

Exaspéré par les réponses «floues» obtenues de la part de Québec 511, le service d’information du ministère des Transports, un citoyen a confectionné sa propre carte des travaux du quartier, incluant des fermetures complètes ou partielles en rouge.

Pas de doute : selon cette représentation, Griffintown est une zone rouge.

«Ils avaient déjà fait des travaux il y a peut-être un an. Ces travaux reprennent encore. Ça ne bouge pas vite. Dans les chantiers à Montréal, on ne sent pas un grand sens de l’urgence ou de priorité», a dit un résident rencontré par TVA Nouvelles dans les rues de Griffintown, samedi.

«En voiture, c’est impraticable», dit tout bonnement un autre homme interrogé dans le quartier.

La Ville de Montréal a indiqué à TVA Nouvelles qu’elle réagira lundi aux doléances des citoyens. La carte des entraves fournie par la municipalité affiche moins de chantiers, mais il est stipulé sur le site web qu’elle ne comporte que des «entraves planifiées» et que «d’autres entraves ponctuelles peuvent s’ajouter.»

En plus des réfections routières et des nombreux développements immobiliers organisés dans l’enceinte de Griffintown, le Réseau express métropolitain (REM) comportera une station dans le secteur du Bassin Peel.

Toutefois, les trains n'arrêteront pas à la station Griffintown-Bernard-Landry avant la fin 2023, bien que la mise en service du segment du REM entre Brossard et le centre-ville de Montréal soit toujours prévue pour la fin 2021