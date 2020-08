La série Reds-Pirates mise sur pause

Un joueur des Reds de Cincinnati a reçu un diagnostic à la COVID-19 vendredi soir, ce qui a entraîné l’annulation des matchs entre l’équipe de l’Ohio et les Pirates de Pittsburgh prévus samedi soir et dimanche après-midi.

Le site sportif The Athletic a rapporté peu de temps après la victoire des Reds sur les Pirates de vendredi, qu’un joueur dont l’identité n’a pas été dévoilée avait reçu un diagnostic positif au coronavirus.

Le MLB Network a plus tard précisé que la partie de samedi soir et celle de dimanche après-midi au Great American Ball Park n’allait pas avoir lieu et que la série était en pause. Il devait s’agir des troisièmes et quatrièmes matchs d’une série de quatre.

Matt Davidson, Mike Moustakas et Joey Votto sont les trois athlètes des Reds qui ont été placé sur la liste des joueurs absents en raison de la COVID-19 lors des dernières semaines. Le voltigeur Nick Senzel a aussi manqué trois parties en raison de symptômes s’apparentant à ceux du coronavirus.

Jeudi, les ligues majeures n’avaient rapporté que quatre nouveaux cas positifs lors de la dernière semaine, une nette amélioration par rapport aux déboires subis par les Marlins de Miami et les Cardinals de St. Louis.