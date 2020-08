L’absence d’Acuna fils se prolonge

Les Braves d’Atlanta ont placé le nom du voltigeur Ronald Acuna fils sur la liste des blessés de 10 jours, samedi.

L’athlète de 22 ans souffre d’une inflammation au poignet gauche et a raté les trois dernières rencontres des siens. Le joueur étoile n’était pas en mesure de participer à la série de trois matchs contre les Marlins, cette fin de semaine, à Miami.

Suivant l’évaluation de l’équipe médicale des Braves, Acuna fils pourrait effectuer un retour vendredi prochain, contre les Phillies de Philadelphie, à Altanta.

Le gérant de la formation, Brian Snitker, ne veut toutefois pas précipiter les choses.

«Il n’y a aucune raison de forcer les choses dans ce genre de situation, a-t-il dit à MLB.com. Tu as besoin de tes mains et de tes poignets pour être efficace. Nous ne voulons pas que ça affecte son jeu. Alors nous allons nous assurer qu’il soit remis, et ensuite il pourra reprendre.»

En 66 apparitions au bâton cette saison, Acuna fils a maintenu une moyenne de ,258 et frappé 17 coups sûrs, dont quatre circuits.