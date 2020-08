Le nom de la personne qui succédera à Andrew Scheer sera connu le 23 août

C’est le dimanche 23 août que le nom de la personne qui succédera à Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur du Canada sera connu.

Le comité organisateur de la course au leadership du parti en a fait l’annonce vendredi. La date du résultat du vote n’avait pas été précisée avant vendredi.

Les bulletins de vote devront être remplis et retournés au parti avant 17 h vendredi, et feront l’objet d’un décompte samedi et dimanche. Les résultats seront annoncés en direct d’Ottawa à compter de 18 h, dimanche (le 23 août), sur les médias sociaux et via YouTube.

Quatre candidats briguent la direction du Parti conservateur fédéral, soit les anciens ministres fédéraux Peter MacKay et Erin O'Toole, Derek Sloan et l'avocate torontoise Leslyn Lewis. Deux d’entre eux, Erin O'Toole et Derek Sloan, sont actuellement députés à la Chambre des communes.

Le choix d’un successeur à Andrew Scheer, qui a annoncé en décembre dernier qu’il quitterait son poste lorsqu’un nouveau chef serait nommé, devait avoir lieu plus tôt cette année, mais les plans ont été changés en raison de la pandémie de COVID-19. La course à la chefferie a notamment été suspendue pendant quelques semaines ce printemps à cause de la pandémie.