L’ex-conseiller vedette Michel Marcoux radié à vie

Après l’avoir déclaré coupable d’un chapelet de 24 chefs d’accusation l’automne dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné hier la radiation permanente de Michel Marcoux.

Cette décision – la plus sévère qu’il lui est permis de rendre – vient placer l’ex-conseiller financier, auteur de plusieurs livres sur la finance et la fiscalité et ex-chroniqueur financier, hors d’atteinte des clients épargnants ou investisseurs.

Détournements aux Bahamas

Les infractions qui lui sont reprochées concernent les détournements de fonds de plusieurs clients de 2002 à 2013. On lui reproche notamment d’avoir détourné ou permis que soient détournés près de 1 M$ de ses clients vers un compte des Bahamas que détenait sa propre firme.

On reproche aussi au président d’Avantages services financiers d’avoir fourni des informations « fausses, trompeuses ou mensongères » à ses clients pour justifier sa mauvaise gestion de compte en fidéicommis, et d’avoir menti aux enquêteurs.

Dans sa décision sur sanction, le comité de discipline parle sans ambages de « malhonnêteté », « malveillance » et « préméditation » de gestes répréhensibles de l’ex-conseiller. Des gestes graves qui « discréditent outrageusement » la profession.

La sanction d’une radiation permanente, en vigueur depuis avril dernier, a été recommandée communément par les procureurs des deux parties. Michel Marcoux était déjà radié provisoirement depuis août 2014.