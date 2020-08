Machine de Cirque s’amuse avec le fleuve

Le fleuve. Vaste et près, on peut le voir tous les jours. Machine de Cirque s’est inspirée du Saint-Laurent pour créer, en quelques semaines, un parcours circassien déambulatoire qui se déploie à la Baie de Beauport. Un spectacle constitué de cinq stations que l’on découvre en petits groupes, accompagnés de guides et dans le respect des normes de la santé publique.

Photo Simon Clark

Quatre artistes mettent en scène, l’activité trépidante qui se déroule dans un port au quotidien. Ils le font à travers des numéros d’équilibriste, de planche coréenne et de trampo-mur. Cette station offre un ballet aérien constitué de pirouettes très spectaculaires et qui lance de très belle façon le parcours déambulatoire.

Photo Simon Clark

On retrouve plusieurs épaves au fond du Saint-Laurent. Ce tableau nous emmène dans les profondeurs du fleuve avec un segment poétique où trois artistes sont en vedette dans des numéros de vélo acrobatique, de roue Cyr et de sangles.

Photo Simon Clark

Le fleuve est le théâtre, chaque hiver, de grandes courses de canots. Un homme et une femme, prisonniers du fleuve et des glaces, dans leur embarcation, essaient d’obtenir de l’aide. Ils se lancent dans un spectaculaire numéro de patins à roulettes. Le duo effectue une étourdissante série de « 360 » où on retient notre souffle à certains moments.

Photo Simon Clark

Deux artistes tentent d’atteindre un phare, situé dans le haut d’une structure rouge et blanc constituée de commodes superposées les unes sur les autres, avec l’objectif de l’allumer.

Photo Simon Clark

Ce tableau, qui se déroule dans l’eau, sur le bord du fleuve, et que l’on découvre les deux pieds dans le sable, est souriant et amusant. Un groupe de baigneurs viennent perturber un pêcheur qui, à bord d’une embarcation, taquine le poisson. Un numéro totalement ludique.