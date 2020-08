Vous posez-vous les mêmes questions que moi ? Comment expliquer que le Canadien n’était pas capable en saison régulière de jouer comme il le fait présentement ? Mais qui est donc cette équipe ?

Le Tricolore joue avec un aplomb remarquable depuis le troisième match de la série de qualification qui l’opposait aux Penguins de Pittsburgh.

Kirk Muller n’a pas eu grand-chose à changer sur le plan tactique dans la nette victoire du Canadien contre les Flyers, hier après-midi. Il a appliqué les consignes mises de l’avant par Claude Julien, qui devait exulter chez lui devant son téléviseur.

Les Flyers n’y ont vu que du feu !

Les Flyers étourdis

De toute évidence, les joueurs du Canadien ont disputé ce match pour Julien. Ils sont sortis des blocs à la vitesse de sprinteurs. Les Flyers étaient étourdis par leur rapidité. Ils n’arrivaient pas à suivre le rythme.

Vous attendiez le premier but de Tomas Tatar ? C’est arrivé après 62 secondes de jeu grâce à un bel effort de Brendan Gallagher qui a amené la rondelle dans l’enclave. Tatar n’a eu qu’à sauter sur un retour de lancer.

Dans la 13e minute, Jesperi Kotkaniemi a porté la marque 2 à 0.

Comment les Flyers ont-ils réagi en deuxième période ?

Pas fort !

Le Canadien a poursuivi sa domination.

Muller mise sur Domi

Tatar a remis ça pendant une supériorité numérique, tôt dans l’engagement. Avec environ deux minutes à faire, Joel Armia est sorti de sa léthargie à son tour en inscrivant son premier but des séries.

Puis, au milieu de la troisième période, Kotkaniemi a frappé de nouveau avec son quatrième but des séries.

Bang !

C’était 5 à 0.

Il faut souligner la performance de Max Domi, que Muller a sorti du quatrième trio. Il a contribué aux deux buts de Kotkaniemi et au deuxième de Tatar.

Très bonne décision de Muller !

Ça devrait bien servir la cause de Domi.

Price est parfait

Enfin, Carey Price a encore joué comme un dieu.

Le premier hater qui va se manifester à sa prochaine défaillance dans les réseaux sociaux risque d’en prendre un coup.

Comme il l’avait fait contre les Penguins, Price est entré dans la tête des Flyers. Ces derniers ont dû se demander ce qui les avait frappés à leur retour à l’hôtel. Ils ont laissé sortir leur frustration à plusieurs reprises dans le match.

Le Canadien a crevé la balloune du jeune gardien Carter Hart, qui avait bien joué dans le premier match. Lorsque Brian Elliott l’a remplacé après le quatrième but du Tricolore, il a montré sa déception en claquant la porte alors qu’il se dirigeait vers le vestiaire.

On a vu aussi Travis Konecny fracasser son bâton sur le dessus de la bande au banc des Flyers.

KK est devenu un homme

Comme vous, je ne sais pas jusqu’où le Canadien se rendra dans les séries. Mais sa tenue change complètement le portrait qu’on en faisait lors de l’interruption des activités, en mars dernier.

Les deux premiers centres sont maintenant Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki. Kotkaniemi est devenu un homme, un joueur de la Ligue nationale capable de résister aux chocs et de répliquer aux coups portés contre lui.

Marc Bergevin a joué gros lorsqu’il l’a préféré à Brady Tkachuk au troisième rang du repêchage il y a deux ans. Rares étaient ceux qui pensaient que Kotkaniemi pouvait être choisi à ce rang.

Tkachuk a fait sa marque plus rapidement dans la LNH et on le verra encore longtemps avec les Sénateurs d’Ottawa. Mais Kotkaniemi a éclos.

Quant à Phillip Danault, il est dans la bonne chaise au sein du troisième trio avec Paul Byron et Artturi Lehkonen à ses côtés.

Bon, je m’arrête ici, sinon je vais prédire qu’il y aura un défilé de la coupe Stanley à Montréal, en octobre. Ce qu’il faut surtout pour le moment, c’est que cette progression se poursuive.

Les Leafs y goûtent !

Les Maple Leafs de Toronto passent au hachoir depuis leur défaite aux mains des Blue Jackets de Colombus, en ronde de qualification. Tout le monde se lâche lousse !

Le Shanaplan, surnom donné au plan mis sur pied par Brendan Shanahan à son arrivée à la présidence des Leafs, est remis en question.

Le chroniqueur-vétéran Damian Cox, du Toronto Star, pense que la direction de l’équipe devrait mettre ses jeunes joueurs vedettes au défi, au lieu de les dorloter.

Vidéo hilarante et mordante

Pas besoin de vous dire que certains amateurs ne mâchent pas leurs mots dans les réseaux sociaux.

Si le cœur vous en dit, je vous invite à regarder une vidéo intitulée The Toronto Maple Leafs : Half-Century Of Failure. C’est une réalisation de Steve Dangle (Glynn de son vrai nom de famille), un blogueur qui utilise le réseau YouTube pour diffuser ses vidéos.

Celle qu’il a mise en ligne cette semaine relate les déboires des Leafs depuis leur dernière conquête de la coupe Stanley, en 1967. Le reportage dure une quarantaine de minutes, mais il n’y a pas de temps mort.

Dangle passe en revue tous les faits saillants de l’histoire des Leafs au cours des 53 dernières années, dans un langage coloré et souvent cru.

Une méchante diatribe !

Le type a une voix portante. Il a déjà fait la narration de reportages sur le hockey et d’autres sports, toujours sur un ton humoristique et mordant.

Certains diront qu’on pourrait faire de même avec le Canadien, qui a connu, lui aussi, plus de bas que de hauts depuis sa coupe Stanley de 1993. Mais sa cote est drôlement à la hausse en ce moment.

Le Canadien s’annonce

À propos, le Canadien a acheté du temps publicitaire pour s’afficher sur des tableaux électroniques. Ainsi, on pouvait voir dans les pages sportives du Toronto Star, hier, une photo d’un panneau sur lequel on lisait la mention #GOHABSGO, avec la Tour du CN en arrière-plan.

Le journaliste Kevin McGran a écrit qu’il ne s’agissait pas d’une moquerie à l’endroit des Leafs et leurs partisans puisque les Flyers et le Lightning ont fait la même chose.

Mais de voir un message qui dit Go Habs Go ! au centre-ville de Toronto, avouons que ce n’est rien pour remonter le moral des amateurs torontois.