Merci à nos anges gardiens: il change de carrière pour devenir préposé aux bénéficiaires

Un professeur de danse qui s’est proposé comme aide de service durant la pandémie a apprécié son expérience à un point tel qu’il effectue un changement de carrière pour devenir préposé aux bénéficiaires.

• À lire aussi: Merci à nos anges gardiens: les préposés propulsés au-devant de la scène

« J’étais dans un milieu très différent de celui de la santé. Pour moi, le métier de préposé aux bénéficiaires, ça n’existait pas », lance d’entrée de jeu Mathieu Casavant, propriétaire de l’école de danse Les studios Quividanse.

Or, l’arrivée de la crise sanitaire a bousculé les choses. Comme de nombreuses petites entreprises, l’homme a perdu son travail et a dû fermer boutique pour un long moment.

Le désir d’aider

« Après m’être tourné les pouces pendant le premier mois, j’ai entendu l’appel du gouvernement. Je ressentais le besoin et le désir d’aider, de faire quelque chose d’important de ma vie », indique celui qui est devenu aide de service au CHSLD Pierre-Joseph-Triest, à Montréal, à la mi-mai.

Même s’il ne connaissait pas bien le métier de préposé aux bénéficiaires, le peu qu’il en avait entendu avait une certaine connotation négative. « Pourtant, on fait un changement réel dans la vie des gens. Un changement qu’on voit tous les jours », raconte M. Casavant, après avoir travaillé dans le domaine plusieurs semaines dans une zone « tiède ».

Changement de carrière

L’homme de 33 ans a tellement apprécié son expérience qu’il a décidé de suivre la formation accélérée pour devenir préposé aux bénéficiaires, effectuant du même coup un changement de carrière à 180 degrés.

« Ce qui me dérangeait le plus, c’était de ne pas pouvoir faire certaines tâches. Je sentais que je pouvais en faire plus et j’ai réalisé que je voulais continuer dans le milieu. Cette clientèle-là, c’est devenu une famille pour moi », relate-t-il.

Une décision qui n’a pas surpris la chef d’unité intérimaire au CHSLD Pierre-Joseph-Triest, Sylvie Giard.

« Mathieu se démarquait des autres par sa maturité. C’était clair, dès son arrivée, qu’il allait s’investir dans ce rôle-là et c’est ce qu’il a fait », soutient-elle.

Précisons que malgré son futur nouvel emploi, Mathieu Casavant demeurera aux commandes de sa compagnie de danse, à distance.