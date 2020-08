Merci à nos anges gardiens: «Je n’avais pas le cœur de rester chez moi»

Une jeune femme de Montréal secouée par le nombre des victimes de la pandémie utilise chaque seconde de son temps pour redonner le sourire aux aînés dans les CHSLD.

• À lire aussi: Merci à nos anges gardiens: les préposés propulsés au-devant de la scène

Travaillant dans le domaine des communications et de la photographie, Salomé Bengoufa-Maltais, comme plusieurs, a perdu la majorité de ses contrats durant la crise de la COVID-19.

Bien qu’elle aurait pu décider d’attendre la fin de la pandémie en encaissant ses chèques de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), elle n’en fit rien.

« Je voyais des gens mourir non-stop. Ça me brisait le cœur de voir ça et je me sentais tellement impuissante. Je n’avais pas le cœur de rester chez moi », relate la jeune femme de 20 ans.

Sans arrêt

Ni une ni deux, Salomé s’est inscrite via la plateforme Je contribue, dès son ouverture, même si elle n’avait aucune formation dans le domaine.

À la mi-avril, elle a été embauchée à temps plein en tant qu’aide de service au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Depuis, la jeune femme n’a pas pris le temps de souffler, enchaînant les heures dans huit CHSLD différents, de jour comme de soir, et acceptant régulièrement des quarts de 16 h.

Elle profite même de son heure de dîner, le seul moment de pause dont elle bénéficie, pour faire des marches dans la cour avec les aînés.

Photo Pierre-Paul Poulin

« Quand elle a su que certains résidents n’étaient pas sortis depuis plusieurs semaines, voire des mois, elle a capoté ! Elle a lancé elle-même cette idée-là », indique Linda Carrières, une superviseure des aides de service au CHSLD Louis-Riel qui n’a que de bons mots pour la jeune recrue.

« Il a fallu que j’organise un système pour prendre des patients à tour de rôle parce que ça faisait des jaloux ! », lance Salomé en riant.

Selon Mme Carrières, par son implication, la jeune aide de service est parvenue à redonner un peu de courage et de bonheur à des résidents qui n’attendaient que de mourir.

« Une vraie perle »

« En 33 ans de carrière, je n’ai jamais rencontré une personne aussi humaine, investie et généreuse. Chaque matin, elle arrive en avance pour saluer chaque personne sur les quatre étages. C’est une vraie perle », confie-t-elle.

Salomé Bengoufa-Maltais est retournée travailler dans son domaine au début du mois d’août, mais elle compte bien rester en contact avec les résidents dont elle s’occupait.