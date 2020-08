Quatre choses que j’ai apprises en utilisant l’application Alerte COVID

Le gouvernement fédéral a lancé à la fin du mois de juillet l’application Alerte COVID, qui permet de savoir si vous avez été en contact avec une personne atteinte du coronavirus. Elle n’est disponible qu’en Ontario pour l’instant, et une commission parlementaire sur l’usage de ce type d’outil s’est déroulée cette semaine à Québec. Comme j’habite à Ottawa, j’ai décidé la semaine dernière de tester cette technologie. Voici en quelques points ce que j’ai retenu de mon expérience.

1. L’application est simple d’utilisation

Il est possible de télécharger gratuitement l’application sur l’App Store (pour les téléphones Apple) ou le Google Play Store (pour les cellulaires Android).

L’interface est simple, facile à comprendre et à naviguer.

L’application vérifie automatiquement si des expositions ont été enregistrées avec des personnes qui ont reçu un diagnostic de la COVID-19, et indique à quand remonte la dernière mise à jour.

2. Il faut avoir des contacts pendant au moins 15 minutes

Lorsque je me déplace, mon appareil mobile échange des codes aléatoires avec les appareils des autres utilisateurs de l’application qui se trouvent près de moi.

Le signal Bluetooth permet de calculer la distance entre chaque utilisateur.

Pour recevoir une alerte d’exposition, il faut avoir eu un contact à moins de deux mètres avec une personne déclarée positive pendant au moins 15 minutes au cours des 14 derniers jours.

Capture d'écran

J’utilise l’application depuis plus d’une dizaine de jours et j’ai traîné mon téléphone avec moi lors de mes sorties habituelles, comme à la pharmacie, à la banque ou en faisant du vélo.

Comme je souhaite respecter les directives de santé publique, je n’ai pas fait exprès de me trouver à proximité d’autres personnes pendant longtemps.

À ce jour, je n’ai reçu aucune alerte d’exposition.

3. Un petit pourcentage de la population l’utilise à ce jour

En date de mardi, près de 1,9 million de téléchargements d’Alerte COVID avaient été enregistrés.

La majorité de ces téléchargements proviennent de l’Ontario, pour environ 15 % de la population de la province en haut de 15 ans.

Selon une étude de l’Université d’Oxford, il faudrait un taux d’adhésion idéal de 56 % de la population, mais les applications de traçage numérique pourraient aider à réduire et à ralentir la propagation du virus même si moins de gens l’utilisent.

4. Il ne s’agit pas d’une application de traçage, mais bien d’exposition

Avec Alerte COVID, on ne sait pas avec qui on a eu un contact, on reçoit simplement une notification sur notre téléphone nous informant qu’on a été près d’une personne qui a déclaré de façon volontaire avoir obtenu un résultat de dépistage positif.