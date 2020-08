Que la diversité et la gentillesse triomphent: les combats de Pierre-Yves Lord

La pandémie, le confinement, l’assassinat de George Floyd, la vague de dénonciations d’agressions sexuelles. L’année 2020 provoque toute une réflexion chez Pierre-Yves Lord qui souhaite voir évoluer ses deux enfants dans une société «meilleure» qui prône la diversité, la gentillesse et le savoir. Un combat loin d’être gagné, mais qu’il mène avec tout le positivisme qu’on lui connaît.

Le Journal s’attable avec l’animateur à un petit café de Sainte-Foy, quartier où il a grandi et où il habite toujours avec sa blonde et ses deux enfants de 8 et 11 ans, dans la maison familiale qu’il a acquise de ses parents adoptifs.

Dans les années 1980, le jeune homme d’origine haïtienne a grandi dans un quartier où il était un des seuls Noirs. Le sujet de la mort de George Floyd et du mouvement Black Lives Matter, événement marquant de l’été 2020, vient rapidement sur la table.

«Ç’a été un coup de poing, dit-il. La dureté des images m’a coupé le souffle. De voir la lente agonie en plein jour, en toute impunité, un policier presque le sourire aux lèvres qui assassine lentement un confrère humain... (silence). Ça m’a vraiment traumatisé.»

Le 7 juin dernier, Pierre-Yves Lord a même amené ses deux enfants manifester avec lui devant l’Assemblée nationale contre la discrimination raciale.

Comment éduquer deux jeunes enfants métissés face à une telle situation? «Moi, je me rattache à l’angle historique, dit-il. Il y a des films et des livres qui traînent à la maison. Nos enfants ont besoin de comprendre l’esclavage, les moqueries, le combat de ceux qui se sont battus pour le droit civique des Noirs. En mettant de la lumière sur les moments les plus sombres, je pense qu’on peut comprendre bien des choses.»

«J’ai parfois voulu fermer les yeux»

Lorsqu’il a animé le spectacle virtuel de la fête du Canada, Pierre-Yves Lord a affirmé dans son discours d’ouverture qu’on vivait «un moment crucial où on doit confronter des vérités qui existent au Canada».

A-t-on encore les yeux fermés sur le racisme? Oui, répond-il, et lui-même a eu les yeux fermés sur plusieurs comportements racistes à son égard tout au long de sa vie.

Photo Stevens LeBlanc

«J’ai vécu des moments difficiles. En voulant m’endurcir, j’ai parfois voulu fermer les yeux sur certaines choses en me disant que j’étais capable d’encaisser. Si je veux faire ma place, je me disais que je devais les accepter pour faire mon chemin. Mais ce n’est pas vrai ça, insiste-t-il. Inconsciemment, il y a des périodes de ma vie où j’ai peut-être voulu me fondre dans la masse, pas trop faire de vagues.»

L’écran encore trop blanc

Toute cette discussion nous amène à la question épineuse suivante : est-ce que le petit écran québécois reflète, de façon juste, la diversité de notre société?

«Probablement pas si on se pose encore la question, dit-il. La diversité, ce n’est pas juste de dire : on a un Noir, un Asiatique, un Maghrébin, on peut tourner! Il faut une diversité qui est désirée, pas juste deux, trois Noirs sur une affiche pour en faire un spectacle. Je ne veux pas que la diversité devienne un outil de soulagement de conscience. Je veux qu’elle fasse partie de nous, dans toutes les sphères de la société. Oui à la diversité, mais all in!»

Donner l’exemple

Pierre-Yves Lord confie se sentir investi «du devoir de dégager quelque chose de positif» lorsqu’il parle de diversité. «C’est peut-être en étant papa que j’ai envie de me tenir debout, en sachant aussi que des jeunes me regardent à la télévision, qu’ils scrutent mes faits et gestes comme je le faisais avec Anthony Kavanagh quand j’étais petit. Malgré moi, je suis peut-être un influenceur!» s’exclame-t-il en riant.

L’animateur de 41 ans est conscient qu’il a acquis une tribune au fil des ans, et souhaite s’en servir à bon escient, même s’il entretient une relation amour-haine avec les réseaux sociaux.

«Je n’ai rien contre la mise en scène sur les médias sociaux, dit l’animateur. Mais des fois, on glorifie la légèreté et le vide. Parce que tu sais utiliser les bons filtres et que tu prends les bonnes poses, tu es une vedette. [...] Mes enfants, je les vois être impressionnés par des gens qui ont beaucoup d’abonnés. On ne juge pas la qualité d’un humain par un nombre d’abonnés.»

L’animateur de 100 génies se désole que la connaissance ne soit pas davantage valorisée dans la société. «Je pense que le nerd s’est fait malmener dans la culture populaire. Le héros, c’était le bum et le décrocheur. Mais aujourd’hui, tu aimes lire, tu aimes la bibliothèque, parler de littérature? Moi, je trouve ça très, très cool.»

À un certain moment, cet été, Pierre-Yves Lord a simplement eu envie de ne plus se connecter à ses réseaux sociaux, tellement le négatif y était présent. La vague de dénonciations qui a relayé de nombreux témoignages difficiles à lire a été un autre sujet à discuter avec son jeune garçon de 11 ans.

«Je lui dis : tu ne deviendras pas un homme quand tu vas collectionner les conquêtes. J’espère que mon fils va apprendre qu’il va devenir un homme quand il va comprendre par lui-même que c’est non.»

Éloge de la gentillesse

L’année 2020 est déprimante, il en convient. Que souhaite-t-il qu’on retienne au bout de celle-ci? «J’ai le rêve un peu naïf que la gentillesse puisse gagner», laisse-t-il tomber avec son grand sourire qui, malgré la lourdeur des sujets abordés, ne le quitte jamais au cours de l’entrevue.

«J’espère que le négatif de 2020 va faire de moi un meilleur père. Mon plus gros projet reste ma famille et mes enfants. Mon objectif ultime, est-ce la cote d’écoute? D’avoir un gros compte Instagram? Non. C’est d’être un bon père.»

«J’ai besoin de projets qui me nourrissent»

Photo Stevens LeBlanc

Entre un mystérieux documentaire «décapant», son émission de radio à ICI Première et le retour de 100 génies, l’animateur bouillonnant se retrouve encore à naviguer entre mille et un projets aux antipodes. Pierre-Yves Lord replonge dans «l’action et l’adrénaline» ces jours-ci, en vue d’une rentrée automnale chargée.

Pierre-Yves Lord a recommencé ses innombrables allers-retours entre la capitale et la métropole pour entamer la préparation, entre autres, de la deuxième saison de l’émission 100 génies, qu’il considère comme un des plus beaux projets de sa carrière.

«Je me sens privilégié de faire mon métier en ce moment», dit celui qui, cet été, a converti son sous-sol en studio pour élaborer des projets, comme la série Seuls ensemble, qui donne la parole à des expatriés canadiens.

S’il a connu l’effervescence d’émissions populaires et de la téléréalité (Loft Story, Occupation Double), Pierre-Yves Lord s’épanouit aujourd’hui dans une multitude de projets plus champ gauche et plus pointus, mais qui lui ressemblent davantage.

«La téléréalité a été ma porte d’entrée, estime-t-il. À cette époque-là, je proposais souvent des projets télé et on me disait : c’est une bonne idée, mais tu n’es pas connu. C’est comme si j’avais accepté d’embarquer dans ces projets-là pour aller chercher une visibilité qui me permettrait de présenter des trucs qui me ressemblent vraiment. Ça prend de tout, mais j’ai besoin de projets qui me nourrissent.»

Se servir de ses passions

Son but ultime, aujourd’hui? Avoir du plaisir. «Je n’essaie pas d’exister pour être apprécié, dit l’animateur. C’est sûr qu’on souhaite que ça plaise. Mais je ne me lève pas le matin en me disant : comment je peux être plus aimé aujourd’hui? Je me lève en me demandant : comment est-ce que je pourrais avoir plus de fun aujourd’hui?»

Et du fun, Pierre-Yves Lord en a. En combinant dans ses projets à la fois sa grande curiosité et ses propres passions – la plongée, l’astronomie, la musique –, l’animateur est aujourd’hui, après plus de vingt ans de carrière, plus épanoui que jamais.

Après s’être servi de sa passion pour la plongée dans Les flots (TV5), son immense passion pour l’astronomie s’est transposée dans le podcast Mission spatiale. «Si vous voulez savoir qui je suis, allez écouter ça», dit-il.

Quelle autre passion cachée exploitera-t-il dans un projet quelconque ? «La musique, dit-il sans détour. Tout ce qui est production musicale, les DJ Set “Live From Ste-Foy” que j’ai faits cet été... ç’a réveillé quelque chose!»

Et tant qu’à y être, pourquoi pas le hockey? «J’étais sur la glace tantôt et je m’imaginais en train de réaliser un projet sur le hockey que je veux faire».

Pas étonnant venant d’un gars qui a grandi avec la rivalité Canadien-Nordiques. On peut sortir le gars de Québec, pas Québec du cœur de Pierre-Yves Lord.