Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 15 août:

Cheerleading

Cette série documentaire suit les activités des athlètes de la prestigieuse école Flyers All-Starz de Montréal. La veille de la première compétition de l'année, l'équipe Karma doit remplacer Stéphanie, qui souffre d'une appendicite. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu...

Samedi, 12h30, ICI Radio-Canada Télé.

La momie: la tombe de l’empereur dragon

Ce troisième épisode de la franchise La momie se déroule en Asie. Rick O'Connell (Brendan Fraser), sa femme Evelyn (Maria Bello), son fils Alex (Luke Ford) et son beau-frère Jonathan (John Hannah) vont affronter la momie (Jet Li) ressuscitée du plus cruel conquérant de Chine.

Samedi, 15h49, TVA.

Rite de passage

Le défi de l’émission est de s’inspirer du mode de vie traditionnel autochtone pour s'attaquer à des problèmes modernes. Deux mentors de la communauté attikamek de Wemotaci accueillent deux jeunes, qui ne sont pas des Autochtones, en perte de repères.

Samedi, 18h, Explora.

Les bons gars

Holland March (Ryan Gosling) est un détective privé alcoolique, dépressif et un peu escroc. Chargé de l’enquête sur le prétendu suicide d'une actrice porno, il va faire équipe avec Holly (Angourie Rice), sa préadolescente dégourdie, et Jackson Healy (Russell Crowe), un homme de main violent, pour retrouver une militante environnementaliste liée à la mort de la starlette.

Samedi, 20h52, TVA.

Les amours imaginaires

Francis (Xavier Dolan) et Marie (Monia Chokri) sont deux amis amoureux de la même personne, Nicolas (Niel Schneider). Leur trio va rapidement se transformer en relation malsaine... Un film de Xavier Dolan.

Samedi, 21h, Télé-Québec.

Taratata 100% live

Depuis 40 ans, la musique des Rita Mitsouko résonne dans nos oreilles. Catherine Ringer vient interpréter plusieurs succès du duo, avant d’offrir un numéro inattendu. The Faim et The Last Internationale offrent également une prestation pour la première fois à la télévision française.

Samedi, 21h, TV5.

Acadie Road – un road trip musical et poétique

Pour célébrer la fête nationale des Acadiens, ce spectacle survole musicalement le paysage acadien par le biais d'extraits du recueil Acadie Road de Gabriel Robichaud, avec notamment Lisa LeBlanc, Salebarbes, Zachary Richard, Spoutnique, Maggie Savoie, Rémi Arsenault, Isabelle Savoie, Hubert Francis, et plusieurs autres.

Samedi, 22h30, ICI Radio-Canada Télé.