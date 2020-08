Salade de couscous au halloumi grillé et aux bleuets

Portions : 4 | Préparation : 25 min | Cuisson : 21 min

Ingrédients

2 épis de maïs, épluchés

2 c. à thé d’huile d’olive

1 paquet de halloumi (200 g), coupé en 8 tranches

1 tasse de couscous de blé entier

1 tasse d’eau bouillante

2 c. à thé de beurre

1 tasse de roquette, tassée

1/3 de tasse de bleuets

2 c. à soupe d’amandes, hachées grossièrement

Vinaigrette aux bleuets (voir la recette plus bas)

Sel et poivre

Préparation

Régler le barbecue à la puissance moyenne. Badigeonner les épis de maïs de l’huile, puis les saler et les poivrer. Déposer les épis de maïs sur la grille huilée du barbecue, puis fermer le couvercle et cuire 15 minutes (retourner les épis de temps à autre en cours de cuisson). Ajouter les tranches de halloumi sur la grille et poursuivre la cuisson 6 minutes ou jusqu’à ce que le maïs soit tendre et que le fromage soit marqué (le retourner à mi-cuisson). À l’aide d’un couteau, détacher les grains de maïs. Entre-temps, dans un grand bol à l’épreuve de la chaleur, mélanger le couscous, l’eau bouillante et le beurre. Couvrir et laisser reposer 5 minutes. Défaire le couscous à la fourchette. Mélanger les grains de maïs grillés, la roquette, les bleuets et les amandes avec le couscous. Garnir du fromage grillé et servir avec la vinaigrette.

Vinaigrette aux bleuets

Au mélangeur ou au robot culinaire, réduire en purée 1 contenant de bleuets (170 g), 3 c. à soupe de vinaigre balsamique, 1 c. à soupe de miel liquide et 2 c. à thé de moutarde de Dijon. Verser 1/3 de tasse d’huile d’olive en un mince filet, en mélangeant jusqu’à ce que la préparation soit lisse. Saler et poivrer. (La vinaigrette se conservera jusqu’à 3 jours au réfrigérateur.)