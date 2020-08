Saskia Thuot: les livres qui font partie de son décor

Après nous avoir permis d’entrer dans bien des maisons, l’animatrice Saskia Thuot nous donne un bon aperçu de sa bibliothèque !

Quel a été votre plus récent coup de cœur, côté roman ?

Hi ! Hi ! Vous allez rire, j’ai lu toute la série des Léa Olivier de Catherine Girard-Audet, la série préférée de ma fille Simone. Je me suis replongée dans mon adolescence. J’ai adoré !

Et du côté des guides pratiques ou des beaux livres ?

J’ai beaucoup aimé Le livre du nunchi : le secret coréen du bonheur et du succès d’Euny Hong, pour apprendre à mieux observer autour de soi. Bref, se taire, écouter, presser le pouls des gens qui nous entourent avant de parler.

Sinon, Solitude : l’étonnant pouvoir du calme du journaliste Michael Harris. Dans un monde où tout va trop vite, apprendre à être seul pour se retrouver...

Peu importe le genre ou l’époque où ils ont été publiés, est-ce que vous pourriez maintenant nous parler des livres qui vous ont particulièrement plu au cours de ces dernières années ?

La trilogie Marie Laflamme de Chrystine Brouillet. Que j’ai aimé ces livres ! Ce sont d’ailleurs les premiers qui m’ont fait verser des larmes !

Le comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas. Je l’ai lu à plusieurs reprises et je me laisse envoûter chaque fois, même si je le connais par cœur !

Et si c’était vrai... de Marc Levy. J’aime beaucoup cet auteur. J’ai lu presque tous ses livres et je ne suis jamais déçue. J’ai eu le bonheur de le recevoir en entrevue et je dois admettre que je l’ai trouvé charmant, tout comme ses livres !

Mange, prie, aime d’Elizabeth Gilbert. Quel livre inspirant et qui fait rêver ! J’ai aussi adoré le film inspiré du roman.

Que comptez-vous absolument lire sous peu ?

Si on s’aimait de Louise Sigouin. J’adore l’approche de cette sexologue et dans ce livre, elle présente les cinq dualités en amour... J’ai hâte d’en savoir plus !

J’aimerais aussi lire La vie est un roman, le nouveau Guillaume Musso. Je connais un peu sa recette, mais ça se lit tout seul, parfait pour l’été !

Un roman a-t-il déjà réussi à vous garder éveillée une bonne partie de la nuit ?

Oui, Les piliers de la terre de Ken Follett. Je ne fonctionnais plus, j’ai dévoré ce roman historique qui raconte le parcours de Tom le bâtisseur de cathédrale. Ensuite, j’ai tout lu de Ken Follett !

Quel est le livre de déco dont vous ne pourriez pas vous passer ?

En fait, je n’ai pas de livres déco. Je suis plutôt une consommatrice de revues et j’adore Les idées de ma maison. Je garde mes revues longtemps, j’en ai plein dans la maison !

Pour celles et ceux qui ont déménagé et qui auraient besoin de conseils d’aménagement, vous auriez quelques suggestions de livres ?

Damask et dentelle : 300 trucs pour une déco parfaitement imparfaite de Vanessa Sicotte. J’aime son style et c’est une fille d’ici !

Il y a aussi La magie du rangement de Marie Kondo. Quelle découverte ! Si j’avais eu ce livre à mon premier appartement, ça m’aurait évité de prendre des mauvais plis...

Et enfin, l’incontournable Guide complet du bricolage et de la rénovation de Black & Decker. Le cadeau ou outil parfait quand on emménage dans son premier appartement ou quand on fait l’achat d’une maison... J’ai le mien depuis trrrrrrès longtemps.

Et en ce moment, que lisez-vous ?

Je viens de commencer J’ai choisi janvier de Nathalie Roy. Je suis au tout début, mais j’aime beaucoup parce que c’est doux, sensible...