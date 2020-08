Solidaires envers Rask

TORONTO | Don Sweeney, Bruce Cassidy, Zdeno Chara, Patrice Bergeron et Charlie Coyle ont tous répété le même message. La famille restera toujours la priorité.

Les Bruins ont eu un cruel rappel de ce principe avec le départ de Tuukka Rask à quelques heures seulement du troisième match de leur série contre les Hurricanes de la Caroline.

Malheureux dans la bulle à Toronto, Rask a choisi de rentrer à Boston pour retrouver sa conjointe et ses trois jeunes filles, dont la dernière est née ce printemps.

« Mentalement, ça devenait de plus en plus difficile pour Tuukka de rester ici, a dit Sweeney, le DG des Bruins. Il sentait qu’il devait être à un autre endroit. Sa famille va bien, tout le monde est en santé. Mais ça représente un défi quand tu as un bébé naissant et deux jeunes filles. »

Bergeron comprend

Même si les joueurs des Bruins ont appris le départ de leur gardien numéro un en rentrant dans l’autobus en direction du Scotiabank Arena, ils ont trouvé une façon de vaincre les Hurricanes de la Caroline 3 à 1 pour reprendre le contrôle de cette série 2 à 1. Ils ont ainsi signé une victoire sans Rask et David Pastrnak, absent pour un 2e match d’affilée.

« Ma première réaction et je garde la même réaction, c’était de penser à Tuukka et sa famille, a dit Bergeron quelques minutes après le gain des Bruins. Je suis aussi un père de famille avec trois enfants, je peux très bien comprendre sa position. Ce n’est pas facile. Nous sommes déjà partis depuis trois semaines et nous espérons faire encore un bon bout de chemin. Quand tu ne vois pas tes enfants et que tu ne peux pas être présent pour eux, ce n’est pas facile. »

« Nous avons dit à Tuukka que nous le supportons dans sa décision, a poursuivi le numéro 37. La famille est toujours la priorité. C’était notre message à Tuukka. Nous restons solidaires envers sa décision. Nous savons aussi qu’un gardien comme Jaro était pour faire le travail. Il a de l’expérience en masse et il a notre confiance. Mais pour revenir au choix de Tuukka, je n’ai pas pensé au fait que nous perdions notre gardien numéro un, j’ai plus pensé au père de famille derrière le joueur de hockey. »

Rask est probablement plus qu’un gardien numéro un. Il a conduit les Bruins à un septième match de la finale de la Coupe Stanley l’an dernier contre les Blues de St. Louis. Il a aussi gravé son nom sur le trophée Vézina en 2014 et il est l’un des trois finalistes cette année.

Le flambeau à Halak

À son premier départ dans cette série face aux « Canes », Halak a rempli son objectif en bloquant 29 tirs pour signer sa première victoire en séries depuis le 25 avril 2015. À cette époque, le Slovaque portait les couleurs des Islanders de New York.

Sans un mauvais dégagement en troisième période qui a ouvert la porte à un but facile de Nino Niederreiter, Halak a offert une très bonne prestation.

« Jaro est maintenant notre homme, a rappelé Cassidy. Comme entraîneur, je veux faire confiance à mes joueurs, ils sont des professionnels. Tuukka s’entraînait bien avec nous et il a bien joué à ses deux départs face à la Caroline. Mais la famille passe en premier. Une fois que la décision est prise, il faut tourner la page. Ça peut sonner froid, mais c’est notre réalité. Nous avons un travail à faire et c’est maintenant Jaro notre gardien. Je suis heureux pour Jaro et je sais que Tuukka est aussi heureux pour lui. »

Du côté des Hurricanes, ils n’ont pas juste perdu le troisième match. Ils ont aussi perdu le jeune ailier Andreï Svechnikov en troisième période. Le Russe a semblé se tordre la jambe droite après avoir été renversé par Chara devant le filet d’Halak.

Après le match, Rod Brind’Amour a simplement dit que ça ne regardait pas bien pour Svechnikov qui a quitté la patinoire avec l’aide de Dougie Hamilton et du soigneur de l’équipe.