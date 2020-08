Les Nationals de Washington ont placé le nom de l’as lanceur Stephen Strasburg sur la liste des blessés, samedi.

La formation du baseball majeur en a fait l’annonce, une journée après que l’artilleur droitier ait offert un départ de seulement 16 lancers aux siens. L’athlète de 32 ans est aux prises avec des problèmes au niveau du nerf cubital dans son bras droit.

Strasburg (0-1) connaissait un début de saison difficile, lui qui a conservé une piètre moyenne de points mérités de 10,8. Il avait signé un contrat de sept saisons lui rapportant 245 millions $ durant l’entre-saison.

«Je lui ai dit : "Tu as fait tout ce que tu peux. C’est une blessure un peu bizarre. Faisons les choses de la bonne façon", a expliqué le gérant Dave Martinez. Je vais tout faire pour prendre soin de lui. Je ne veux pas le voir en train de secouer sa main en douleur. La meilleure chose à faire est de lui donner une pause et voir si on peut arranger le tout.»

Les Nationals ont mal entrepris la défense de leur titre de la Série mondiale, avec une fiche de 7-10, ce qui leur vaut le quatrième rang de la division Est de la Ligue nationale.