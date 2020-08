Une fête nationale de l’Acadie en mode virtuel

L’Acadie a célébré plus modestement sa fête nationale, samedi, pandémie oblige, mais le cœur n’en était pas moins à la fête.

Cette année, les célébrations étaient beaucoup plus intimes et se déroulaient en bonne partie sur le web ou en groupes restreints, loin du Grand Tintamarre habituel où les rues sont prises d’assaut par des milliers de gens enthousiastes.

En soirée, on devait proposer un «road trip musical et poétique virtuel» faisant le pont entre Moncton, Caraquet, l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Une soixantaine de musiciens, danseurs et poètes devaient monter sur scène et une retransmission était notamment prévue sur les réseaux sociaux.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a souligné l’événement dans une déclaration.

«L'histoire des Acadiens, qui remonte à plusieurs siècles, en est une de courage et de résilience, a écrit le chef libéral. Malgré toutes les épreuves et tous les défis, les Acadiens ont réussi à bâtir une identité unique et des communautés à leur image. La dynamique culture acadienne, qui se manifeste aujourd'hui dans tous les domaines, inspire des millions de gens, et ce, bien au-delà de nos frontières.»

«Cette année, en raison de la COVID-19, beaucoup d'Acadiens ne pourront pas descendre dans les rues pour le Grand Tintamarre comme ils ont l'habitude de le faire, a ajouté le premier ministre. Mais je me réjouis de voir que des tintamarres virtuels et d'autres événements ont tout de même été organisés un peu partout au Canada et dans le monde.»