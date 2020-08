Une qualité palpable...

Tout le monde souhaite faire des économies, mais à quel prix ?

Comme plusieurs d’entre vous, avant d’acheter mes équipements de chasse et de pêche, j’aime bien être en mesure de les toucher, de les manipuler, de les essayer et de bénéficier d’un bon prix.

Quand je me rends dans une boutique spécialisée ou dans un magasin à grande surface ayant un département digne de ce nom, je sais que je vais m’émerveiller devant la panoplie de produits qui seront en montre dans les présentoirs. Je sais également que j’encouragerai des commerçants locaux. De plus, en cas de problème, je sais que je pourrai parler à un humain, face à face.

Au cours des dernières années, les ventes par internet ont complètement explosé. Ce phénomène sociétal, au niveau de la consommation, a connu un essor fulgurant depuis la venue de la COVID-19.

Qu’achète-t-on ?

De nombreuses firmes réputées nous proposent leurs produits depuis des lunes. Quand on achète, par exemple, une canne et un moulinet Quantum, Zebco, Abu Garcia, Okuma, Shimano, Pflueger, Daiwa, etc., nous savons que nous payons pour une certaine qualité et une notoriété. Le prix fait foi de tout, mais en fonction de la somme déboursée, il est normal d’avoir certaines attentes. Quand le commis derrière le comptoir ou un ami nous réfère un modèle ou un autre, on sait qu’on aura habituellement beaucoup de plaisir à l’utiliser. De plus, en cas de pépins, il y aura un centre de service quelque part au Canada qui pourra nous aider et nous dépanner.

Sans tomber dans les détails techniques, il faut savoir qu’au niveau de la construction et de la conception, certains moulinets perdureront jusqu’à 7-8 fois plus longtemps que d’autres, et ce, sans perdre de leur douceur de roulement.

Votre clavier vous donne accès à un univers quasi illimité de revendeurs et de manufacturiers de toutes sortes. En quelques clics seulement, on peut se procurer des copies qui ressemblent à s’y méprendre à des produits existants ou des versions similaires.

Deux exemples

L’hiver dernier, lors d’une soirée, deux de mes amis naviguent sur Internet et visitent divers sites de pêche. Jean s’est alors laissé tenter par un moulinet d’une marque inconnue. L’annonce indiquait qu’il s’agissait d’un modèle de taille 2500, qu’il était doté de 10 roulements à billes et qu’il possédait une liste longue comme le bras de caractéristiques de toutes sortes. Le tout se vendait pour moins de 30 $, livré à sa porte. Près de cinq semaines plus tard, il a reçu non pas un moulinet, mais bien deux de la mauvaise taille, soit des 4000. Sa carte de crédit avait été débitée de 60 $. Déçu de la situation, il appelle, écrit, rappelle encore et compose tout un roman. La firme d’outre-mer le fait patienter plus d’un mois. C’est finalement sa compagnie de carte de crédit qui le remboursera après un scénario fort peu invitant et après avoir dû assumer les frais de poste pour les retourner.

Mon chum Robert a, pour sa part, reçu le modèle commandé et tout s’est bien déroulé. Fier de son achat, il faisait tourner la poignée sur elle-même pour démontrer à qui voulait bien l’entendre qu’il avait fait tout un deal et qu’il en avait eu en masse pour son argent. À sa première excursion de pêche au doré, il capture plusieurs spécimens ainsi qu’un beau brochet de plus de quatre kilos. Il se rend alors compte que son fameux moulinet commence à réellement moins bien fonctionner. Si bien, qu’après avoir intercepté un autre carnassier ayant offert une belle bataille, son investissement roulait comme si l’on avait versé une poignée de sable dans les engrenages. Furieux, il entreprend une série d’appels pour se faire dire qu’on lui acheminera un modèle de remplacement quand le revendeur aura reçu le moulinet défectueux. Il doit évidemment payer pour le retourner. Le reel a finalement été lancé aux poubelles.

D’autres cas

Et comme le dit si bien l’adage : « Quand c’est trop beau pour être vrai, il peut y avoir anguille sous roche. » Un pêcheur tentait de m’expliquer qu’il pouvait acheter du fluorocarbone pour moins de 1,50 $ la bobine. Imaginez, il s’agit du seul lien entre vous et le poisson. Personnellement, je ne prendrais pas de chance. De plus, qu’en sera-t-il de son élasticité ?

J’ai vu des dizaines de leurres provenant de la Chine. Je vous avouerais que certains semblaient intéressants tandis que d’autres avaient des hameçons et des anneaux fendus de faible qualité.

Exception à la règle

De nombreux vendeurs sur Internet offrent des conditions de vente, de service, de retour et de remboursement totalement irréprochables. Il suffit de penser à Amazon par exemple.

Vous avez fort possiblement entendu l’histoire qui stipule que la plupart des items de pêche, surtout les offrandes, sont vendus non pas pour leurrer les poissons, mais plutôt les pêcheurs. C’est pour cette raison que je ne veux pas me faire hameçonner lors de l’achat de mes équipements. Si vous souhaitez absolument passer votre commande par Internet, pensez au site lepanierbleu.ca, qui encourage des achats locaux. Une visite chez nos marchands peut être doublement agréable, car, en plus, vous pourrez vous faire conseiller et obtenir des trucs et des astuces sur demande.