Andrei Svechnikov blessé à long terme?

Bien qu’il attende toujours les résultats d’un test d’imagerie par résonance magnétique, l’entraîneur-chef des Hurricanes de la Caroline Rod Brind’Amour ne s’attend pas à revoir son attaquant Andrei Svechnikov en séries éliminatoires.

«J’en doute fortement», a simplement lancé le pilote en conférence de presse, dimanche. Svechnikov a quitté le match numéro 3 de la série contre les Bruins de Boston après avoir effectué une vilaine chute devant le filet de ses adversaires.

Poussé par Zdeno Chara dans l’enclave, Svechnikov a vu sa jambe plier avec un angle inhabituel après que la lame de son patin ait mordu à la glace.

«Les conditions de la glace à ce moment-là du match y étaient pour beaucoup, a d’ailleurs avancé Brind’Amour. C'est vraiment de la neige fondante et vos patins s'enfoncent un peu plus à ce moment-là et c'est juste dommage. Les orteils s'enfoncent et deux gars se battent devant le filet, ça fait partie du jeu.»

La quatrième partie de cette série aura lieu lundi soir, à Toronto.