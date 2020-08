Comment aider ma sœur ?

Je suis née dans une famille de trois enfants issus de parents au comportement plutôt dysfonctionnel. Pour résumer notre enfance, je dirais que nous avons continuellement oscillé entre les brosses de notre père et les larmes de notre mère. Mon frère, ma sœur et moi n’avons cependant manqué de rien sur le plan matériel et nous n’avons jamais été molestés physiquement. Ce qui ne nous a pas empêchés d’avoir hâte de prendre le large quand on a été en âge de le faire.

Mon frère et moi avons fait des mariages raisonnablement heureux et nous avons construit nos familles à l’opposé de ce que la nôtre avait été. Ma sœur, elle, en sa qualité de benjamine, a toujours prétendu avoir été plus marquée que nous par l’atmosphère qui régnait dans la maison. Notre père était sur son déclin et notre mère s’enlisait dans le déni d’une situation matrimoniale catastrophique.

Cette enfant constituait son ultime espoir de guérir son mari de sa maladie alcoolique. Malheureusement, il n’en fut rien. Mon frère et moi avons pris le relais des parents auprès d’elle, mais il semble que ce fut insuffisant pour lui apporter la confiance en elle nécessaire pour se bâtir une personnalité assez forte pour ne pas sombrer.

Elle a commencé à consommer à l’adolescence et n’a plus jamais cessé par la suite. Elle a bien eu quelques périodes de rémission quand son conjoint du moment l’acculait au pied du mur en la menaçant de la quitter si elle ne cessait pas sa consommation. Mais ça ne durait jamais longtemps. Rendue à 40 ans elle n’est plus que l’ombre d’elle-même et je ne sais plus quoi faire pour la sortir du trou, tant financier que psychologique, dans lequel elle se trouve.

Dans sa tête à elle, nos parents sont responsables de son état, et comme ils ne sont plus sur terre pour écouter ses plaintes et lui porter secours, c’est sur mon frère et moi que ça retombe. Comme mon frère a coupé les ponts avec elle parce qu’il n’en peut plus de la voir rechuter, c’est moi qui dois pallier.

Je ne sais plus quoi faire avec elle, Louise. J’ai tout essayé avec l’aide de ma famille pour la soutenir, mais là je suis au bout du rouleau. Comment m’assurer qu’elle va faire une véritable désintox qui va durer plus que six mois ?

Une sœur impuissante

La réponse doit venir d’elle et non de vous. C’est en elle qu’elle doit puiser la force pour sortir de son marasme et vaincre sa dépendance. Le fait que rendue à 40 ans elle en soit encore à blâmer ses parents pour ses faiblesses prouve qu’elle a du mal à prendre ses responsabilités. Il faut parfois acculer quelqu’un au pied du mur pour le forcer à reconnaître que lui seul a la capacité d’agir sur lui-même.