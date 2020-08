Du renfort sous peu pour les Bruins?

Les Bruins de Boston pourraient retrouver leur meilleur franc-tireur lors du quatrième match de l’équipe contre les Hurricanes de la Caroline, lundi.

L’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, n’a toutefois pas osé affirmer avec certitude s’il allait pouvoir compter sur les services de David Pastrnak, qui a manqué les deux dernières rencontres des siens en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été révélée.

«Il a patiné un peu, il s’est entraîné en gymnase par la suite, alors c’est encourageant, a indiqué Cassidy au site NHL.com. Nous allons voir comment il se sent le matin [lundi], alors je dirais que j’évalue ses chances d’être présent à 50 % au mieux. Évidemment, ça peut changer en 24 heures.»

Le Tchèque avait récolté un but et une aide lors du premier match de la série.

Une confiance aveugle en Halak

Jaroslav Halak s’est vu décerner le rôle de gardien partant lorsque Tuukka Rask a décidé de se retirer de la quatrième phase du plan de retour au jeu de la Ligue nationale de hockey (LNH), samedi.

Le Slovaque a bien fait à son départ, lors du troisième duel, repoussant 29 des 30 rondelles dirigées vers lui.

«Halak est notre homme, il l’a prouvé, ce que n’ont pas fait les autres, a ajouté Cassidy, qui faisait référence à Dan Vladar et Maxime Lagacé, les deux possibles adjoints à Halak. Je ne suis pas en train de dire qu’il ne pourrait pas bien gérer la situation et on pourrait même regarder de leur côté pour les deux matchs en deux jours, lors des cinquième et sixième parties, mais je ne veux pas me projeter aussi loin dans l’avenir.»

Les Bruins auront l’occasion de prendre une avance de 3 à 1 dans leur série, lundi.