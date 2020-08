ALOISE, Marcel



De Charlemagne, le 13 août 2020 à l'âge de 81 ans est décédé monsieur Marcel Aloise époux de Jeannine Bolduc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean-François (Line), ses petits-enfants adorés Alicia, Anthony, ses frères et soeurs Jean, Roger, Jacqueline, Robert, feu André, Monique, Raymond, Suzanne, Georges, feu Gérard, Maurice, Gilles, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon le vendredi 21 août prochain de 14h à 17h, 19h à 21h ainsi que le samedi 22 août de 9h à 10h au :384 RUE DU VILLAGEREPENTIGNY, QC J5Z 1S3Compte tenu des circonstances, la famille se réunira en privé pour les funérailles en l'église de Charlemagne, Sts-Simon-et-Jude située au 85 rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, Qc, J5Z 1W9. L'inhumation suivra au cimetière de Charlemagne.Au lieu des fleurs, des dons à Diabète Québec seraient appréciés.