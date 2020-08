«Il est temps qu’on revienne aux faits» -Benoît Dutrizac

Après une pause de deux mois, Benoît Dutrizac retrouvera lundi son micro à QUB radio, mais dans une tout autre case horaire. En entrevue, nous avons abordé plusieurs sujets avec l’animateur : ses vacances estivales, sa nouvelle émission, la fin des Francs-tireurs et pourquoi il recommande à tout le monde de quitter les réseaux sociaux.

Vous avez passé un bel été ?

Oui, mais je suis content qu’il finisse. Il est temps qu’on retourne travailler. Je n’ai pas envie de prendre ma retraite. Les derniers mois m’ont fait réaliser ça.

Qu’avez-vous fait durant vos vacances ?

D’habitude, on bouge un peu. Mais cette année, c’était impossible. J’ai une cour. Je l’ai retapée. J’ai travaillé comme un singe de course. J’ai refait ma terrasse en béton. J’ai fait des tablettes en cèdre. Je suis fier de moi. Ma nouvelle pornographie, c’est Pinterest. Le monde a vraiment de bonnes idées.

Avoir votre propre émission d’aménagement paysager à MOI ET CIE ou Canal Vie, ça vous intéresse ?

J’attends les offres (rires) ! Mais sérieusement, depuis les années 1980, je regarde This Old House sur PBS. Ils rénovent des maisons. C’est extraordinaire. Aujourd’hui, j’ai HGTV. Je regarde des émissions de recettes, des émissions de décoration et les nouvelles.

Parlant de nouvelles, quand l’actualité est foisonnante durant l’été, êtes-vous du genre à penser : « Si seulement j’avais un micro présentement... »

Non. On nous a offert de faire des chroniques durant les vacances, mais j’ai refusé. Je n’ai rien contre ceux qui ont accepté, mais j’ai vraiment la conviction profonde qu’il faut se faire oublier de temps à autre. Il faut prendre un pas de recul. Il faut décrocher, parce que la vie, ce n’est pas juste la job. Les deux mois de décrochage total sont importants pour moi. Sinon, je finirais par m’écouter parler.

Cet automne à QUB radio, vous quittez le matin pour retrouver une case que vous connaissez bien : celle du midi. À qui doit-on ce changement ?

C’est moi qui l’ai demandé. L’horaire du matin, j’ai trouvé ça difficile. Je voulais retourner le midi. On recrée le dream team avec Antoine Robitaille, Loïc Tassé et Jean-Charles Lajoie. On revoit le format de l’émission. J’aime faire des entrevues. Je pense que c’est une de mes forces.

Vous avez quitté les réseaux sociaux début mai. Comment va votre purge ?

Tellement bien. J’invite tout le monde à couper les réseaux sociaux, cette espèce de tribunal aléatoire où l’on attaque des gens sans fondement, sans preuve. Je trouve ça tellement débile et dangereux. Il faut arrêter de donner son opinion sur tout et sur rien, d’invectiver les gens. C’est assez.

Qu’est-ce qui s’est passé pour que vous débranchiez tout ?

J’ai pogné les nerfs. On voulait qu’on remercie les réfugiés pour leur travail dans les CHSLD. Ma réaction, c’était : ce n’est pas vrai qu’on va remercier une partie du public alors qu’il y a des milliers de personnes âgées, souillées, qui souffrent dans l’indifférence. On essayait de faire avancer un dossier politique. Et j’ai capoté. Et ensuite, j’ai tout fermé. Twitter, ce n’est pas bon pour moi. Arrangez-vous. Je n’ai plus envie de participer à cette conversation qui n’en est pas une.

Vous n’êtes pas le seul à avoir délaissé les réseaux sociaux récemment. Chaque semaine, on apprend qu’une nouvelle personnalité publique quitte Twitter, Facebook, Instagram et compagnie. Croyez-vous qu’il s’agit du début d’un exode massif ?

Je vais répondre avec une question : Qu’est-ce qu’on gagne à être sur Twitter ? Rien. Les gens ont perdu beaucoup plus qu’ils ont gagné en utilisant les réseaux sociaux, où t’entends toutes sortes de théories du complot. Qu’est-ce que ça m’apporte de savoir ça ? Il est temps qu’on revienne aux faits. Il est temps qu’on revienne aux médias traditionnels, où les nouvelles sont vérifiées. Que ce soit à Québecor, à Radio-Canada, n’importe où... Les annonceurs doivent cesser de mettre leur budget dans les réseaux sociaux. Le gouvernement aussi. Qu’ils mettent leur argent dans les médias traditionnels, pour créer de vraies jobs avec des gens qui pratiquent un vrai métier et qui sont redevables.

Comment avez-vous réagi en apprenant que Télé-Québec allait débrancher Les francs-tireurs en décembre après 23 ans ?

Sincèrement, je ne sais pas ce qui va remplacer Les francs-tireurs à la télé. Je dis ça avec toute la prétention que ça peut comporter. C’est une formule unique. Une émission dans laquelle tu n’es pas d’accord avec ton invité, que tu lui dis, et que tu t’obstines, il n’y en a pas d’autres.

Benoît Dutrizac, du lundi au vendredi à QUB radio, de 10 h 30 à 13 h.