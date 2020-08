Natasha St-Pier «préfère faire partie de ceux qui veulent changer les choses»

Natasha St-Pier n’en a pas terminé avec la spiritualité. Après deux albums consacrés aux écrits de sainte Thérèse de Lisieux, elle récidive, mais en élargissant ses hommages aux femmes qui l’ont inspirée. Avec l’espoir que sa musique fera œuvre utile.

La chanteuse originaire du Nouveau-Brunswick, installée en France depuis belle lurette, arpente donc encore les chemins de la foi, comme le titre de son nouvel album, Croire, le laisse sous-entendre.

Viens sois ma lumière, la première pièce au programme, efface tous les doutes en nous transportant dans les rues de Calcutta sur les traces de Mère Teresa.

Vingt-trois ans après sa disparition, il semble que l’héritage de la religieuse catholique, qui a été canonisée par le pape François, soit encore d’actualité. Au bout du cellulaire, Natasha St-Pier dessine un parallèle entre son œuvre et la charité qu’elle a observée pendant la crise du coronavirus.

«Mère Teresa est allée travailler auprès des plus pauvres du monde, des gens qui ont besoin de tout, d’eau, de nourriture, de vêtements. Elle n’avait rien. Rien d’autre à leur donner que son amour, mais elle s’est dit que ça allait les aider quand même. Elle m’inspire pour ça, et quand on m’a demandé récemment quel geste de solidarité m’a le plus impressionnée durant le confinement, j’ai répondu que ce sont les gens qui ont donné leur temps.»

Féminisme

Mère Teresa est bien accompagnée sur Croire : sainte Thérèse de nouveau, la vierge Marie, sa mère, les mamans en général, Natasha St-Pier célèbre les femmes et la féminité. Elle signe même de sa main deux textes pour les pièces Par amour et Peu m’importe.

«Avec le recul, je me rends compte que l’album parle beaucoup de la maternité, mais du point de vue de la maman et de l’enfant vu que j’embrasse aujourd’hui ces deux rôles.»

Cette vision traditionnelle du rôle de la femme que mettent en avant les douze chansons de Croire n’est pas anodine. Féministe, Natasha St-Pier souhaite l’égalité entre les sexes, mais ne veut pas que son obtention vienne tout chambouler.

Un truc la dérange.

«Dans cette recherche d’égalité, dit-elle, on a tendance à masculiniser la femme. Moi, je n’ai pas envie que les femmes deviennent des hommes 2.0. J’ai envie qu’on reconnaisse les qualités féminines que sont la douceur, la compassion. Je pense que ce qui fait la force des femmes, et ce qui fait que nous sommes complémentaires aux hommes, c’est que nous avons des qualités différentes. C’est ce qu’on devrait mettre en avant.»

«Pas normal»

Depuis la France, où elle remarque que l’atteinte de l’égalité traîne de la patte par rapport au Québec à tous les niveaux, Natasha St-Pier dénonce néanmoins le traitement différent réservé aux femmes et aux hommes qui montent sur une scène pour chanter.

«Moi, si je me présente juste en jeans et en t-shirt sur scène, ça va être mal vu. On va dire que ça ne cadre pas avec ce que je fais, mais si c’est un gars, ça passe. On a des attentes différentes qui n’ont rien à voir avec la musique pour les femmes et ce n’est pas normal.»

Croit-elle que ses chansons empreintes de spiritualité peuvent provoquer un changement dans les mentalités, si minime soit-il?

«On ne sait jamais comment les graines que l’on sème vont pousser. Notre seule faute serait de ne pas en semer. Je préfère faire partie de ceux qui essayent de changer les choses. Je ne sais pas si ma participation aura un gros impact, mais j’essaye.»

▶ Croire, disponible le 14 août