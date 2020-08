Jeu-questionnaire: testez vos connaissances sur «La petite vie»!

Dans le tout premier épisode, contre quel autre prix Popa (Claude Meunier) et Moman (Serge Thériault) arrivent à faire échanger le voyage en Chine qu’ils ont remporté grâce au concours de soupe Won-Ton à la radio ?

Avec quel joueur de hockey célèbre Popa gagne-t-il un souper, qui sera filmé par Pogo (Rémy Girard) et bien sûr interrompu par plusieurs imprévus ?

Quel souper infect sert Moman à Rénald (Marc Labrèche) et Lison (Josée Deschênes) pour les décourager de venir manger à la maison le dimanche soir ?

Au Wac Do

Question #7

Comment s’appelle le couple d’amis français, incarnés par Benoît Brière et Véronique LeFlaguais, qui vient à l’occasion embêter Popa et Moman avec ses manies agaçantes et ses expressions très typées ?