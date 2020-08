L’autre immunité collective

Vous connaissez le principe de l’immunité collective : plus le virus infecte de gens, plus d’individus développent une protection immunitaire contre ce virus et moins celui-ci se répand.

Une idée, comme ça...

Et si on utilisait cette stratégie contre un autre pathogène dangereux, soit le virus de la rectitude politique qui menace notre liberté d’expression ?

DOCTEUR JEKYLL, MISTER HYDE

Actuellement, on est en train de transformer la province en gros safe space.

Un lieu aseptisé, purifié, stérilisé, où aucune blague déplacée ni aucun propos un tant soit peu dérangeant ne sont tolérés.

Contre la COVID-19, on porte un masque. Contre le virus de la rectitude, on porte un bandeau sur les yeux et des bouchons dans les oreilles.

Faut ce qu’il faut pour se protéger !

Après tout, selon les experts en santé sociale, le virus de la rectitude, une fois entré dans votre cerveau par vos yeux et vos oreilles, fait des dommages irréparables, détruisant votre boussole morale et vous transformant en raciste, en sexiste et en homophobe.

C’est ainsi qu’à Saint-Cyrille-de-Wendover, l’autre jour, un travailleur social qui faisait du bénévolat dans une école pour sourds et muets s’est transformé en monstre après avoir vu un vieux sketch de RBO sur YouTube.

À 14 h 18, c’était un citoyen exemplaire adoré de tous. À 14 h 22, il courait dans les corridors de l’école en criant des insanités et en imitant l’abbé Paul Leboeuf, responsable de la pastorale des malentendants pour le diocèse de Montréal.

Les autorités ont dû faire venir un professeur de l’UQAM pour l’exorciser.

Bref, la menace est sérieuse.

LA MÉTHODE MIKE WARD

Voici mon plan.

Au lieu de censurer tous les médias, de YouTube à Facebook en passant par Yoopa et Prise 2, on s’inspire de la théorie de l’immunité collective.

On choisit des villes où les résidents ont la couenne dure et sont habitués depuis leur naissance à en entendre des vertes et des pas mûres (Saint-Jérôme, Verdun, Trois-Rivières, Shawinigan, La Tuque).

On ouvre un cabaret dans chacune de ces villes, et on y invite les humoristes les plus vulgaires et les plus offensants de la province.

Ces comiques auront au préalable complété un stage de trois semaines chez Mike Ward.

Pendant deux mois, on laisse ces comiques raconter les pires blagues.

Et après, on laisse les gens qui ont assisté à ces spectacles dégradants se promener librement dans la population.

Selon nos spécialistes, au cours de la première semaine, chacun de ces individus répétera 12 blagues salaces à 52,4 personnes différentes.

On juge qu’après six mois, le Québec au grand complet aura atteint l’immunité collective et nous pourrons, sans crainte, raconter à tous ceux que l’on croise sur notre chemin la blague du juif, du catholique et du musulman qui entrent dans un bar.

Qu’en pensez-vous ?

COMITÉ DES SAGES

Afin de protéger les citoyens les plus vulnérables, certains quartiers seront transformés en sanctuaires.

Dans ces lieux (comme le Plateau Mont-Royal, par exemple, ou Limoilou), un comité des sages dirigé par des Guerriers de la Justice sociale sous la présidence d’honneur de Louis T. s’assurera qu’aucune blague située du mauvais côté de l’axe gauche-droite ne soit racontée.

Qu’en pensez-vous ?