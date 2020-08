«Son espionne royale»: Londres dans les années 1930

Abonnée aux prix prestigieux et aux listes des best-sellers du New York Times, l’écrivaine anglo-américaine Rhys Bowen réunit l’humour subtil à l’anglaise et le suspense dans la série Son espionne royale. Se déroulant à Londres dans les années 1930, Son espionne royale et la partie de chasse s’inscrit dans un genre intéressant du côté des romans policiers, appelé en anglais le cosy mystery.

À Londres, en 1932, les affaires de Georgie sont au beau fixe. Qui a besoin des services d’une femme de ménage quand toute la noblesse londonienne est allée respirer l’air frais de la campagne anglaise?

Pour se faire un peu d’argent, Georgie a l’idée du siècle (à son avis...) : tenir compagnie à des gentlemen de passage dans la capitale. Il suffit, s’imagine-t-elle, de faire un brin de conversation, d’aller au restaurant ou voir une pièce de théâtre pour remplir ses obligations. Évidemment, le premier client recruté a bien autre chose en tête...

Pour éviter un scandale, Georgie est envoyée en Écosse chez son demi-frère. Pour mettre du piquant dans le voyage, Rhys Bowen a imaginé que Scotland Yard allait lui confier une importante mission : surveiller une partie de chasse royale se déroulant au château de Balmoral. Il semble en effet que quelqu’un vise les héritiers du trône britannique et le prince de Galles, et que le roi et la reine sont en danger.

Noble... mais sans le sou

Rhys Bowen, écrivaine accomplie, propose une histoire où les faits historiques et les personnages célèbres se mêlent à la fiction dans ce troisième tome de la série Son espionne royale. «Je me suis demandé quelle sorte d’héroïne improbable je pouvais créer... et j’ai imaginé qu’elle pouvait appartenir à la noblesse, mais être désargentée», rappelle-t-elle, en entrevue.

«Et puis, j’ai décidé de la placer dans les années 1930 – une période très intéressante de l’histoire, entre deux guerres. C’était une période de grands contrastes : ceux qui avaient tout et ceux qui n’avaient plus rien. Il y avait des gens qui naviguaient sur la Méditerranée dans leurs yachts, et d’autres qui faisaient la file pour avoir un bol de soupe.»

Politiquement, le communisme et le fascisme s’affrontaient, et les deux auraient pu gagner, note l’auteure, qui montre au fil de la série la montée au pouvoir d’Hitler. «C’est une période fascinante pour une écrivaine. En plus, la famille de mon mari fait partie de l’aristocratie anglaise... donc j’en connais beaucoup sur les maîtres d’hôtel et ce genre de choses. J’étais en mesure de bien les dépeindre dans un roman.»

L’écrivaine explique qu’elle a grandi dans une famille de classe moyenne. «J’observe l’aristocratie de l’extérieur. Ce qui me frappe, en Angleterre, c’est que rien n’a changé : nous avons traversé deux guerres mondiales et de toute évidence, les aristocrates n’ont plus des milliards de serviteurs comme autrefois, mais ils croient encore que c’est “eux et nous”.»

Rhys Bowen explique qu’elle est bien au fait des événements historiques qui allaient se dérouler plus tard, et qui ont fait l’objet d’autres de ses romans, mais que dans celui-ci, elle voulait s’amuser. «Je voulais rire en écrivant cette série. Je trouve leur écriture vraiment thérapeutique : j’ai créé des personnages caricaturaux auxquels il arrive toutes sortes de choses. C’est comme écrire une série comique – ça me plaît beaucoup!»

Elle adore le personnage de Georgie, l’héroïne maladroite qui a le don de se placer dans des situations embêtantes. «Elle est naïve, au début de la série. Elle veut obtenir quelque chose de la vie, mais ne peut pas l’avoir. Mais elle est déterminée à avancer et à ne pas être une victime.»

EXTRAIT

Photo courtoisie

«Je m’appelle lady Victoria Georgiana Charlotte Eugénie de Glen Garry et Rannoch. Ma grand-mère était la moins séduisante des nombreuses filles de la reine Victoria, à en juger par les photographies sur lesquelles on la voit encore jeune.

Mais tout le monde a tendance à avoir l’air grincheux sur ces vieux clichés, n’est-ce pas? Quoi qu’il en soit, ni Kaiser ni roi ne l’ayant demandée en mariage, on la casa avec un duc écossais. Elle vécut au château de Rannoch, au fin fond de l’Écosse, avant d’y mourir d’ennui et d’un excès de grand air.»