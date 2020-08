Maison à vendre: 2 chambres et... une prison

Son architecture de style victorien vous laissera bouche bée. Son cachet historique, datant de 1875, rend cette maison unifamiliale digne des plus grands rêves. Mais son secret vous donnera froid dans le dos.

Entièrement rénovée en 2005, la demeure offre des finitions luxueuses modernes qui marient à la perfection son caractère historique. Avec ses 2465 pieds carrés habitables, elle vous offre deux chambres à coucher, une salle de bain et... une prison!

Annexée à la cuisine et grande de 2500 pieds carrés, on n’y trouve pas moins de 9 cellules, une salle d’enregistrement des prisonniers et une moitié de salle de bain. Selon la fiche descriptive, le système de verrouillage des cellules serait toujours fonctionnel.

Un sous-sol complète la maison.

Située au 203 E Morrison, à Fayette, dans l’État du Missouri, la maison unifamiliale est en vente pour 350 000$.

La propriété a été classée au patrimoine historique de la Ville de Lafayette en 2010.