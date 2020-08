Moments émotifs chez les Flyers

Il y avait de l’émotion dans l’air, hier matin, alors que les Flyers se préparaient à affronter le Canadien. Remis d’un cancer depuis juillet, Oskar Lindblom a enfin pu rejoindre ses coéquipiers pour un entraînement.

«Les entraîneurs, on avait pratiquement les larmes aux yeux en voyant Oskar diriger l’étirement à la fin de la pratique, a indiqué Alain Vigneault, à quelques heures du troisième match de cette série. On l’a accompagné dans toutes les étapes. Quand on pense à tout ce qu’il a traversé. C’était émotif.»

Le Suédois a combattu avec succès le sarcome d’Ewing, une forme de cancer des os que lui avaient diagnostiqué les médecins à la mi-décembre. À cette époque prépandémique, un retour au jeu, même pour les séries 2019-2020, était impensable. De toute façon, à ce moment, c’était loin dans les priorités de l’athlète de 24 ans.

«Au départ, mon objectif était de revenir en vie. Je me posais plus des questions à savoir comment j’étais pour me sentir avant de penser à recommencer à jouer», a-t-il déclaré.

Des mots d’encouragement

Pour «revenir en vie», Lindblom a dû se plier à de nombreux traitements. Il a lui-même raconté s’être rendu à l’hôpital toutes les deux semaines pour combattre la maladie. Pendant tout ce temps, il est demeuré en contact avec ses coéquipiers, ce qui l’a grandement aidé à traverser cette épreuve.

«Ils m’ont toujours considéré comme un membre de l’équipe, même si je n’étais pas là. Ils m’envoyaient des textos, me passaient des coups de fil. Ils m’ont donné de l’énergie», a soutenu l’attaquant.

«J’ai été en contact avec mes coéquipiers pendant tout le processus, pendant six mois. Aujourd’hui, il n’y a rien de mieux que d’être de retour avec eux», a-t-il ajouté.

Lindblom a également reçu des conseils et des mots d’encouragement d’athlètes ayant traversé une épreuve semblable, dont ceux de Mario Lemieux, qui avait combattu la maladie d’Hodgkin dans les premiers mois de 1993.

«Ça m’a fait du bien mentalement», a assuré Lindblom.

Pas d’échéancier précis

Ce retour dans l’entourage de l’équipe est la première étape vers un retour au jeu. Toutefois, Lindblom est conscient qu’il faudrait peut-être quelques semaines avant de franchir ce prochain pas.

«On verra. Je ne veux pas me mettre de pression, a mentionné le Suédois, premier buteur de l’équipe au moment où sa saison s’est terminée. Je dois redevenir suffisamment fort et suffisamment bon pour être capable d’aider l’équipe à gagner.»

Difficile également pour son entraîneur d’établir un échéancier bien précis. Mais il est d’avis que le désir de Lindblom de revenir au jeu ne fait pas de doute.

«Le jeune est retourné à la maison voir sa famille et ses amis. Il est revenu nous rejoindre dans la bulle où il a dû passer huit jours, isolé dans sa chambre d’hôtel. Ça veut dire qu’il veut jouer», a fait remarquer Vigneault.

«On est excité de l’avoir à temps plein avec nous. On veut continuer pour qu’il puisse finir la saison avec nous.»