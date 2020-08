Partir le barbecue à 4-0 !

À 4-0, beau soleil chaud sur la terrasse de la maison de Sainte-Adèle, j’ai quitté mon bureau pour aller partir le barbecue. Un Weber, évidemment. Faut que ce soit solide et fiable.

Le temps de nettoyer les grilles des côtes levées de la veille, de faire monter la température à point et d’étendre les poitrines de poulet badigeonnées, la troisième période était entamée.

Le téléphone a sonné. C’était Denis.

– As-tu vu ça ?

– Quoi ? Un drame quelque part ?

– C’est rendu 5-0 !

Là, y’a fallu confesser qu’à 4-0, j’avais lâché la game pour m’occuper du barbecue. De toute façon, on était trop fort. C’était fini. Zéro chance que les Flyers reviennent. Il me resterait à écouter Renaud et Dave pour comprendre ce qui s’était passé.

– Pis à part ça Denis, quand est-ce que c’est la dernière fois que j’ai parti le barbecue pendant les séries éliminatoires après deux périodes avec le Canadien en avance 4-0 ? Hein ? Quand ?

LES WHALERS...

J’ai donc cherché. Fallait trouver un match où le Canadien menait par quatre buts et se retrouvait dans une situation sous contrôle.

Le printemps d’Halak, c’est jamais arrivé. Le printemps de Théodore non plus. Les séries contre les Sénateurs d’Ottawa, rien de sérieux.

J’ai réussi à trouver un match contre les Whalers de Hartford, disputé au Forum de Montréal, un 27 avril 1992. Le Canadien avait pris les devants 6-3 grâce à un but de John LeClair en tout début de troisième période. En principe, avec trois buts, j’aurais pu allumer le barbecue.

Sauf que le match était disputé à 20 h. Et que le 27 avril 1992, le ciel était nuageux et qu’à 21 heures 30, il faisait 10,1 degrés à Dorval. Trop tard et trop frais pour partir le barbecue.

Surtout que j’ai vérifié : le 27 avril 1992, un lundi soir, j’étais au Forum.

Allô Denis ! Le barbecue, c’était une première !

CLAUDE JULIEN : LE STRESS

C’est très difficile d’évaluer l’impact du malaise cardiaque subi par Claude Julien. Kirk Muller en a-t-il profité pour utiliser Max Domi davantage que ne le fait Julien ? Les joueurs ont-ils joué avec plus de désir à cause de la maladie de leur entraîneur ?

Ça se peut. Si c’est le cas, cette surcharge d’émotion ne va durer qu’un match. La routine va s’installer rapidement. D’ailleurs, plusieurs fefans ont déjà congédié Claude Julien et décidé que Muller serait le sauveur du Canadien.

C’est pour ça qu’il y a des fefans et qu’il y a Marc Bergevin.

Et puis, j’ai écouté avec ravissement tous ces commentaires sucrés et larmoyants sur la pauvre vie d’un coach comme Claude Julien.

Il ne dort plus de la nuit, le stress le tue. Les médias l’étreignent par la gorge...

Stop. Claude Julien gagne 5 millions $ US par année. Contrat garanti. Parce que ses équipes ne participent pas aux séries la plupart du temps, il a droit à cinq mois et demi sans compétition.

Du stress ? Parlez à Danny Tremblay, mon neveu de Falardeau. Il travaille à 2800 pieds sous terre à la mine de niobium de Saint-Honoré. Propriété d’une compagnie chinoise qui se fiche des Bleuets comme de son premier won ton.

C’est l’homme chargé de « driller » le minerai trop dur qui bloque le passage des chariots dans le fond de la mine. À l’obscurité. Avec un énorme jack drill qu’il doit tenir à bout de bras au-dessus de sa tête. Il a les épaules et le dos tout croches.

Du stress ? Toutes les infirmières et préposées ainsi que les médecins qui ont tenu le fort dans les CHSLD et les hôpitaux pendant le pic de la pandémie, ça, c’est du stress.

Et tous les restaurateurs et les entrepreneurs qui vont faire faillite en octobre et en novembre, pensez-vous qu’ils dorment la nuit ?

REPRENDRE SA CARRIÈRE

J’ai donc appelé Peter Guerra, le chirurgien cardiaque qui était justement responsable de la gestion de la COVID-19 à l’Institut de cardiologie de Montréal. Lui, ce n’est pas Sidney Crosby, c’est Mario Lemieux. La coche ultime.

Il n’était pas inquiet pour Claude Julien : « Si l’opération a été bien faite, la pose de l’endoprothèse va protéger notre coach. Ce petit ressort de métal va maintenir ouverte son artère, et il va pouvoir mener une vie normale après sa convalescence. Le malaise ressenti était sans doute une forme d’angine parce que le cœur était mal irrigué à cause du blocage. C’est un avertissement et en prenant les précautions qui s’imposent, Claude Julien va pouvoir poursuivre sa carrière », de dire le docteur Guerra.

Et puisque Guerra m’avait au bout du téléphone, il a passé son message : « Si Claude Julien peut se permettre d’arrêter en pleine série pour la Coupe Stanley, je voudrais rappeler aux Québécois, pandémie ou pas, qu’ils peuvent s’arrêter eux aussi pour obtenir les examens et les soins qui pourraient s’imposer dans leur cas. Le cœur, on ne prend pas de chance. À l’Institut, on les attend pour les soigner... »

Quand même, on est trop fort. Pauvre Vigneault.

Marie-Pier Houle : Arruda nous a écoutés

Marie-Pier Houle célébrait son anniversaire hier. Le temps d’écouter la chanson de Ferland. C’est à 30 ans...

J’ai jasé longuement avec elle. C’est une femme de carrière très articulée. Elle a raconté qu’Horacio Arruda lui a demandé, ainsi qu’à David Lemieux, comme première question : « Y a-t-il quelqu’un qui vous force à vous battre ? Êtes-vous forcés à vous battre ? »

Arruda faisait peut-être référence aux Hells qui se sont installés dans les places réservées au promoteur et à la Régie. Ou aux vieux jours de la Mafia. Marie-Pier pense plutôt qu’Horacio Arruda croyait que les promoteurs forçaient les boxeurs à se battre : « On lui a expliqué ce qu’était notre sport, notre passion. Il ne connaît visiblement rien aux sports de combat. Il ne comprend pas la dynamique de l’industrie. Heureusement, le conseiller politique du premier ministre, M. Étienne Vézina, était beaucoup plus informé. On a pu faire valoir nos points », de dire Mme Houle.