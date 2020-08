Pas facile la vie d’un coach!

Je suis étonné que des crises causées par un haut stress n’affectent pas plus souvent les instructeurs.

En connaissez-vous beaucoup des gens dont chacune des prestations, à raison de deux ou trois par semaine, est suivie, scrutée et analysée par plus de 700 000 personnes ?

Après chacune d’elle, il vous faudra aussi confronter une vingtaine de journalistes, dont plusieurs en direct à la radio et à la télé.

Dans les jours sombres, tout le monde parle ouvertement de votre éventuel congédiement tout en mentionnant les noms de ceux qui pourraient vous remplacer.

Il n’est pas rare qu’un de vos adjoints n’attende que votre chute pour sauter sur votre place.

Tous les jours, il vous faut « vendre » un système de jeu à vos joueurs et certains d’entre eux n’y croient pas parce qu’ils estiment qu’ils n’ont pas assez de temps de jeu.

Quand l’équipe gagne, les joueurs sont complimentés et applaudis, lorsque le club perd, on vous pointe du doigt.

On n’a pas encore parlé des rivaux qui vous font suivre par des dépisteurs afin de neutraliser chacune de vos stratégies.

Durant les matchs, rien n’est plus stressant que de tenter de « matcher » vos trios à ceux de l’autre équipe.

Tous les jours, il vous faut réunir les moindres détails qui favoriseront votre troupe tout en éliminant tous les éléments défavorables.

Toutes sortes de GENS

Et autour de vous, une brochette de coachs, anciens et déchus, commente la formation de vos trios. On vient aussi critiquer vos méthodes d’entraînement tous les jours.

Évidemment, il faut écouter, conseiller, comprendre les joueurs qui viennent pleurnicher dans votre bureau.

N’oubliez pas, il y a un langage pour les vétérans et un autre pour les jeunes. Il faut flatter l’ego des vedettes et pousser dans le dos des paresseux. Il faut être motivateur et ne jamais rater un renforcement positif auprès de ceux qui manquent de caractère. Vous devrez cacher les problèmes personnels de vos joueurs en difficulté.

Et une chose est sûre. Votre belle aventure, votre rêve, se terminera par la désolation et l’humiliation d’un congédiement annoncé à travers l’Amérique.

Beau métier.

De l’enclave