Photos souvenirs: Didier Lucien

Enfance au Québec

Photo d’archives

Didier avec ses amis d’enfance, dont Michel Benoit (le petit blond) qui est toujours en contact avec lui aujourd’hui, la sœur de ce dernier et une amie. Né à Haïti, Didier est arrivé au Québec à l’âge d’un an, avec son frère et ses parents. Il a grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu. On dit que Didier, petit, s’amusait à inventer des histoires remplies d’animaux sauvages.

Loufoque

Photo d’archives

Didier et Angelo Cadet, derrière leur fausse moustache, dans la peau de Ghylain et Elsi, les très mauvais animateurs haïtiens de l’émission Le 9.5, à Vox, une parodie d’émission communautaire à laquelle participaient des artistes invités, au début des années 2000. Les questions impertinentes et les malaises s’y succédaient, dans un décor douteux. L’an dernier, le duo a remis les meilleurs extraits de la série sur la chaîne YouTube du 9.5.

Drame et humour

Photo d’archives

Lors d’une entrevue en 2006, tout de noir vêtu. Il jouait à l’époque un professeur d’histoire dans la série humoristique Pure laine, à Télé-Québec, aux côtés de Macha Limonchik, série sur l’identité québécoise vue par ses minorités ethniques. Il était aussi de la distribution du film L’Âge des ténèbres de Denys Arcand. Une gueule de dur à cuire qui s’illumine d’un large sourire pour jouer les comiques.

Bob « avec cheveux »

Photo d’archives

Dans une scène du film Dans une galaxie près de chez vous, sorti en 2004, inspirée de la série culte. Didier, alias Bob Dieudonné Marcelin, pilote du vaisseau Romano Fafard entouré du Capitaine Patenaude (Guy Jodoin), de Pétrolia (Mélanie Maynard) et de Brad Spitfire (Stéphane Crête). Bob est obsédé par la nourriture, il saigne du nez quand il fait un trop grand effort mental et il fait des rêves prémonitoires.

Solide formation

Photo d’archives

En 2004, à 37 ans, dans le film La pension des étranges, entouré de Huguette Oligny, Pierre Curzi et Andrée Lachapelle (photo). Formé à l’École nationale de théâtre et à l’École de mime Omnibus, Didier exerçait déjà son métier depuis dix ans, sa carrière ayant démarrée en 1992, avec un premier rôle dans la pièce de Dominic Champagne Cabaret neiges noires. Il a depuis joué dans plus de 50 pièces et séries télé.

► Didier vit bien la période de pandémie, en famille avec sa conjointe et ses enfants. Il en profite pour écrire et créer.

► Il doit jouer deux grands rôles, l’un chez Duceppe en janvier, et l’autre au TNM en mars. Plusieurs autres projets sont en attente, dont un tournage à l’étranger.

► Le comédien est aussi en attente de la reprise des tournages de l’émission jeunesse Alix et les Merveilleux, dans laquelle il joue le rôle de Monsieur Morse, l’imaginaire propriétaire d’un magasin général où on trouve de tout, surtout des conseils. En semaine à 10 h à Télé Québec et à Radio-Canada.

► Didier interprète le rôle de l’enquêteur Charles Olivier Latortue dans la série policière Appelle-moi si tu meurs, aux côtés de Claude Legault. Le comédien est aussi de la série Léo, dans la peau de Julien, le concierge à la pâtisserie et réparateur de petits appareils électriques. Les deux séries sur Club Illico.

► Didier vient de terminer le mandat de porte-parole de la fête nationale du Québec. Il est aussi auteur, metteur en scène, mime, conseiller à l’École nationale de cirque et membre du groupe rock satirique Midnight Diamond, en plus de faire du doublage.