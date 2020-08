Quels Flyers se présenteront?

Le Canadien de Montréal et les Flyers de Philadelphie renoueront avec les hostilités, dimanche soir, alors qu’ils se disputeront la victoire lors du troisième match de leur série des quarts de finale de l’Association de l’Est.

La série est actuellement égale, 1-1.

Les Flyers avaient remporté le premier duel par la marque de 2 à 1. Toutefois, le CH était revenu en force lors du deuxième affrontement, en écrasant complètement ses rivaux par blanchissage au compte de 5 à 0.

Est-ce que cet affront fouettera la troupe d’Alain Vigneault lors de la confrontation prochaine? C’est très possiblement l’hypothèse qu’envisagent Kirk Muller, l’entraîneur-chef par intérim du Tricolore, ainsi que les joueurs.

Carey Price, comme à son habitude depuis le début des séries éliminatoires, a été impérial lors des deux matchs face aux «Oranges». Le numéro 31, qui fête son 33e anniversaire de naissance, reprendra son poste entre les poteaux

Il devrait faire face au jeune Carter Hart. Ce dernier avait été retiré après le quatrième but lors de la dernière partie, au profit du vétéran Brian Elliott.

Ce qui est certain, c’est que le CH a le vent dans les voiles et semble avoir eu une dose de motivation supplémentaire pour appuyer son entraîneur-chef, Claude Julien, qui a eu récemment des problèmes de santé. Ce dernier a dû retraiter à Montréal en raison de douleurs à la poitrine qu’il a ressentie entre le premier et le deuxième match de la série.

La rencontre sera diffusée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19 h.