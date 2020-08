Une table intelligente pour relancer la restauration

Un jeune entrepreneur de la région de Montréal espère diminuer les risques de propagation de la COVID-19 pour les employés du milieu de la restauration grâce à une table intelligente.

Le produit permettra entre autres aux clients de commander, de payer et de recevoir leur facture directement depuis leur table, tout en chargeant leur téléphone grâce à une technologie sans fil.

Celui-ci s’apparente un peu aux tableaux interactifs que l’on retrouve dans les restaurants McDonald’s. Toutefois, il sera plus petit, directement encastré dans les tables et « plus technologiquement avancé ».

« C’est en discutant avec des propriétaires et des employés du milieu de la restauration que l’idée m’est venue », explique l’entrepreneur de 19 ans et fondateur de SeonVision, Sébastien Jean-Pierre, qui planche sur ce projet depuis deux mois.

« Les gens se plaignaient souvent que les serveurs étaient plus à risque de contracter le virus en raison de leurs nombreuses interactions avec les clients. »

Coup de pouce

Ainsi, son invention a deux utilités. D’une part, elle permettra aux serveurs d’être mieux protégés en diminuant grandement leurs interactions avec les clients qui, rappelons-le, ne sont pas tenus de porter le masque lorsqu’ils sont assis.

Et de l’autre, elle permettra de donner un coup de pouce aux restaurateurs en redonnant confiance aux clients moins enclins à s’y rendre en raison du risque de contracter la COVID-19, selon M. Jean-Pierre.

« Bien sûr, il [le personnel] devra continuer d’apporter la nourriture à la table, mais c’est la seule interaction qui sera nécessaire », affirme-t-il.

Déjà des intéressés

L’entrepreneur estime que son invention, qui n’est pour l’instant qu’à sa version « alpha », puisse être disponible sur le marché à compter de décembre 2020.

À partir de là, les restaurateurs qui voudraient commander l’appareil pourraient se le procurer au coût de 1300$ l’unité ou le louer pour une fraction du prix total par mois.

Quelques restaurants de la région de Montréal seraient déjà intéressés à tester son produit, assure Sébastien Jean-Pierre, qui croit que son produit aidera le milieu de la restauration à mieux faire face aux impacts de la crise.