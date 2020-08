Affaire de centimètres

Il fallait s’attendre à une meilleure prestation des Flyers, hier soir. Il était pratiquement impossible qu’ils répètent leur contre-performance du deuxième match.

On les a sentis dans le match dès le début. Ils étaient plus combatifs. Mais pour une équipe de qui on disait qu’elle serait difficile à vaincre, elle n’a pas été meilleure que ça.

Le Canadien a été dans le coup du début à la fin. N’eût été cinq tirs sur le poteau, le Tricolore l’aurait peut-être emporté. C’est ce qui a peut-être fait la différence à la fin.

Cela n’enlève rien à la performance de Carter Hart qui s’est racheté à la suite de son retrait de la deuxième rencontre après avoir accordé quatre buts sur 26 lancers.

Ses coéquipiers l’ont bien appuyé en bloquant pas moins de 24 tirs devant lui.

Carey Price a été pour sa part égal à lui-même. Le but de Jakob Voracek a été le résultat d’un bond chanceux.

Rien n’est perdu

On ne peut pas dire qu’on a été gâté, côté spectacle. Il y avait peu de place pour l’imagination. Il n’y avait pas d’espace pour manœuvrer de part et d’autre.

Tant mieux si ça vous a plu, mais j’espère que l’on nous servira du jeu plus relevé au cours des prochains matchs.

Si le Canadien a perdu cette manche, il est toutefois loin d’avoir perdu la guerre. Il y a encore de l’espoir, mais il serait préférable que le Tricolore remporte le quatrième match, demain après-midi.

Il devra trouver un moyen de générer plus d’offensive et de transpercer la muraille des Flyers.

Les jeunes Canucks s’affirment !

Si certains vétérans semblent s’ennuyer à mourir dans ces séries éliminatoires de la LNH, ce n’est pas le cas pour les jeunes joueurs.

On comptait 15 hockeyeurs âgés de 25 ans et moins parmi les 20 premiers marqueurs. C’est six de plus qu’en saison régulière.

Fait remarquable, deux défenseurs figurent dans ce groupe. Quinn Hughes, des Canucks de Vancouver, est le cadet, lui qui n’a que 20 ans. Le Finlandais Miro Heiskanen, des Stars de Dallas, est âgé de 21 ans.

Les Canucks sont d’ailleurs bien représentés au sein de cette bande de jeunes loups avec quatre joueurs. Leur capitaine Bo Horvat (25 ans) occupe le troisième rang des marqueurs.

Le Suédois Elias Pettersson (21 ans), lauréat du trophée Calder l’an dernier, vient au 17e rang, suivi trois rangs plus loin de Brock Boeser (23 ans).

On retrouve deux joueurs des Hurricanes de la Caroline, soit Sebastian Aho (23 ans), qui venait au premier rang des marqueurs, et Andrei Svechnikov (20 ans), qui a été malheureusement blessé dans le troisième match de la série contre les Bruins.

Chez les Québécois, Pierre-Luc Dubois (22 ans), des Blue Jackets de Columbus, est cinquième pendant qu’Anthony Beauvillier (23 ans), des Isalnders, est 15e.