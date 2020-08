Au moins 16 accidents graves de moto en 15 jours

Pas moins d’une dizaine de motocyclistes ont perdu la vie sur les routes du Québec depuis le début du mois d’août. La plupart de ces drames étaient pourtant évitables, estime la Société de l’assurance automobile du Québec.

Ce mois-ci, les routes québécoises ont été le théâtre d’au moins une quinzaine d’incidents graves impliquant des véhicules à deux roues, et au moins 11 personnes y ont laissé la vie, selon une compilation du Journal (voir la liste ci-dessous).

« Dans beaucoup d’accidents – dans un peu plus de 80 % des cas –, le comportement humain est en cause. Donc si on modifie notre comportement, ce sont des accidents qui peuvent être évités », dénote Gino Desrosiers, relationniste à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Pour l’instant, il est cependant trop tôt pour produire un rapport officiel sur le nombre de décès depuis le début de l’année, explique la SAAQ.

Série noire

Néanmoins, la série noire des derniers jours a de quoi inquiéter la société d’État, qui songe à poursuivre sa campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux, qu’elle lance habituellement en début de saison pour réhabituer les automobilistes à la présence des motos.

« Est-ce qu’à la fin de l’année 2020 on va en avoir plus que l’année passée ? C’est encore tôt pour le dire, mais ça demeure une fin de semaine tragique, ça, il n’y a pas de doutes », souligne M. Desrosiers.

L’an dernier, 47 motocyclistes ont perdu la vie au Québec, et 221 ont été gravement blessés. Or, avec la fermeture des frontières cette année, plusieurs ont dû se rabattre sur des balades dans la Belle Province.

« L’été, quand il fait beau et que la température est propice, il y a plus de motocyclistes qui décident de prendre la route, observe M. Desrosiers. Plus il y a de monde sur les routes, plus les risques sont là, mathématiquement. C’est ce qui explique pourquoi dans les périodes de grandes vacances on a plus d’accidents. »

Deux fois plutôt qu’une

Le porte-parole souhaite rappeler aux motocyclistes de bien garder leurs distances avec les autres usagers, ainsi que d’allumer leurs phares et de porter des vêtements de couleur pour s’assurer d’être bien visibles.

À l’inverse, les automobiles doivent s’assurer de bien signaler leurs intentions et de vérifier – « deux fois plutôt qu’une ! » – avant d’effectuer un changement de voie.

Il faut aussi éviter les distractions, note Gino Desrosiers.

« Si chacun y met du sien, on pourrait éviter des accidents », conclut-il.

11 morts et 8 blessés en août

Samedi 1er août

Péribonka, Saguenay–Lac-Saint-Jean

Homme, blessures graves (dans un état critique)

Saint-Calixte, Lanaudière

Homme, 52 ans, décédé

Vendredi 7 août

Boucherville, Montérégie

Giuliano Bruzzese, 28 ans, et sa passagère, Cyrielle Beaudoin, 27 ans, décédés

Samedi 8 août

Longueuil, Montégérie

Jose Estima, 72 ans, décédé

Montréal

Homme, 37 ans, blessures graves

Jeudi 13 août

Brownsburg-Chatham, Laurentides

Deux motocyclistes, blessures graves

Vendredi 14 août

Windsor, Estrie

François Croteau, 25 ans, décédé

ZEC Mazana, Laurentides

Nicolas Roy-Latour, 20 ans, décédé

Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie

Homme, 63 ans, décédé

Rawdon, Lanaudière

Jérôme Harpin, 45 ans, décédé

Saint-Nazaire-d’Acton, Montérégie

Éric Tremblay, 52 ans, décédé

Femme, blessures mineures

Samedi 15 août

Stoke, Estrie

Homme, 21 ans, blessures graves

Franquelin, Côte-Nord

Francis Tremblay Rondeau, 24 ans, décédé

Potton, Estrie

Tristan Woodard, 22 ans, décédé

Laval

Homme, 28 ans, blessures graves

Dimanche 16 août

Rivière-Rouge, Laurentides