Avoir, ou pas, recours à la chirurgie plastique

En lisant la réponse que vous avez donnée à celle qui vous expose en détail ce matin le fait que depuis l’adolescence elle traîne un complexe par rapport à sa poitrine qu’elle trouve trop petite, je me suis fait la réflexion suivante : Voilà le propos que peut tenir une personne avec un ego fort (vous), s’adressant à une autre personne (la lectrice) dotée d’un ego plus fragile.

Contrairement à vous, je ne serais pas prêt à dire que cette personne fait un caprice en voulant modifier la grosseur de sa poitrine, même si son conjoint des cinq dernières années dit être entièrement satisfait de la sienne. Il me semble plutôt qu’elle est insécure et qu’elle cherche, en vous demandant votre avis sur la chose, à s’encourager pour enfin procéder à une intervention qu’elle souhaite faire depuis longtemps.

Pour moi, sa vision des choses n’est pas plus superficielle que celle de quiconque. Elle cherche simplement à faire face à ce qu’elle considère comme un problème, mais dont la solution lui fait peur. C’est vrai cependant, comme vous le lui soulignez, qu’elle doit puiser en elle-même le courage pour agir. Personne ne peut le faire à sa place.

Je considère que certaines personnes doivent, avant de s’intéresser aux autres, trouver l’harmonie en elles-mêmes. Et chacun le fait à sa manière et en fonction de ses moyens personnels. Ne pensez-vous pas que si tout le monde était exceptionnel, ce mot ne voudrait plus dire grand-chose ?

Anonyme

Je ne prétends pas détenir la vérité quand je réponds à ceux et celles qui m’écrivent. Mais quand une personne m’affirme que la grosseur de sa poitrine est responsable de ses multiples échecs amoureux, et qu’au moment où elle est enfin en couple et heureuse, elle ramène ce vieux complexe d’autrefois, permettez-moi de parler de caprice.