Bon week-end aux guichets

Bénéficiant de la sortie de plusieurs nouveaux films, dont Bob l’éponge et Mon cirque à moi, les cinémas du Québec ont connu la fin de semaine dernière leur week-end le plus achalandé depuis la réouverture des salles.

« Même s’il a fait très beau pendant tout le week-end, on a doublé nos recettes par rapport à la fin de semaine précédente, a constaté lundi le président des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo.

Entre vendredi et dimanche, on a fait 20 % de notre chiffre d’affaires habituel, un sommet pour nous jusqu’à maintenant cet été. Depuis la réouverture des cinémas (le 3 juillet), notre chiffre d’affaires se situait à seulement 10 % ou 15 % de ce qu’on fait en temps normal. C’est la preuve que quand on a des nouveaux films à leur offrir, les gens sont prêts à revenir dans les salles de cinéma. »

Près de 500 000 $

D’après les chiffres compilés par l’agence Cinéac, les cinémas et ciné-parcs du Québec ont récolté un box-office total de 436 014 $ de vendredi à dimanche, soit environ deux fois plus que le montant amassé la fin de semaine précédente (211 373 $). Les ciné-parcs ont été particulièrement courus la fin de semaine dernière, récoltant à eux seuls 28 % du box-office total de la province.

C’est le film d’animation familial Bob l’éponge : éponge en fuite qui a dominé le box-office québécois le week-end dernier avec une récolte de 128 240 $ en trois jours. Le thriller psychologique Enragé, qui met en vedette Russell Crowe, pointe au second rang avec 123 204 $. La comédie dramatique québécoise Mon cirque à moi complète le trio de tête avec un total de 89 911 $.

La prochaine grosse sortie en salles sera celle du très attendu thriller d’action Tenet qui débarquera sur nos écrans le 26 août. Fait exceptionnel : ce nouveau film du cinéaste Christopher Nolan (Inception, Dunkerque) sera lancé dans plus de 70 pays (dont le Canada) avant de sortir aux États-Unis où la pandémie continue de faire des ravages.