Convention démocrate 2020: que surveille-t-on?

Le sprint final de la présidentielle 2020 débute aujourd’hui avec la convention démocrate. Les troupiers de Joe Biden et de Kamala Harris disposent de quatre jours pour présenter leurs idées et tenter de susciter l’enthousiasme des électeurs.

La COVID-19 force cette année les grandes formations politiques à innover, et ce sont les démocrates qui s’y risquent les premiers. S’il n’y a pas de règles formelles pour déterminer l’ordre des conventions, on respecte la tradition selon laquelle le président sortant parle le dernier.

Si les conventions sont devenues un peu kitsch avec le temps et que le déroulement est connu de tous les amateurs de politique américaine, la distanciation sociale nous permettra de vivre un premier moment historique depuis l’avènement de la télévision. Non seulement on peut maintenant tout suivre sur de multiples plateformes, mais la très grande majorité des interventions seront virtuelles.

Officiellement, c’est Milwaukee qui est le centre de cette convention, mais les orateurs et oratrices seront répartis entre quatre localisations. Si un tel format permet de scénariser au maximum toutes les courtes interventions, ce sera un défi colossal que de créer un tout cohérent et, surtout, un rythme qui permette de maintenir l’intérêt.

On ne pourra se contenter d’un cumul de petites capsules vidéo pour maintenir l’attention des gens entre 21 h et 23 h tous les soirs. Pour favoriser une impression de «naturel», on affichera en temps réel les réactions de partisans ou d’activistes. Les démocrates prennent ainsi un risque puisqu’on ne maîtrise pas entièrement l’apparence et le contenu des interventions. Il n’est pas impossible que nous ayons droit à quelques petites surprises.

Au-delà des prouesses techniques et de l’organisation de cette première convention virtuelle, je vous propose quelques éléments à surveiller d’ici à jeudi soir. Voici quelques éléments sur lesquels je jetterai un œil:

1. Depuis que Joe Biden a cumulé le nombre de délégués lui permettant d’obtenir l’investiture, les démocrates ont été remarquablement unis. Le contraste est frappant avec les préparatifs de la convention démocrate de 2016. Les partisans de Bernie Sanders étaient encore en colère et certains d’entre eux ne se sont pas présentés le jour du vote.

Vous avez peut-être déjà remarqué que Bernie Sanders prendra la parole ce soir, tout comme plusieurs autres progressistes, dont Alexandria Ocasio-Cortez. Leur contribution est primordiale. On répète souvent que chaque vote compte, il faut maintenant s’assurer qu’un maximum de progressistes se déplacent le 3 novembre.

2. Au-delà de la contribution des progressistes, il faut générer un véritable enthousiasme. Nous savons déjà que les partisans de Donald Trump ont une confiance inébranlable dans leur meneur et qu’ils sont acharnés. Parvenir à une telle conviction et à une telle passion n’est pas chose aisée, mais on doit s’en approcher.

En s’adjoignant les services de Kamala Harris, Joe Biden semble avoir réalisé une meilleure affaire que ce qu’il envisageait. Depuis l’annonce de la candidature de Mme Harris, le caractère historique de sa nomination stimule l’électorat plus que ce qu’on envisageait.

3. Cette convention doit non seulement regrouper et motiver les électeurs, mais elle doit également séduire les indépendants, ou, mieux, les républicains qui souhaitent le départ de Donald Trump. Biden et Harris ne leur semblent pas trop progressistes ou trop révolutionnaires. Si vous vous demandiez pourquoi l’ancien gouverneur de l’Ohio John Kasich prendra la parole pendant la convention, c’est pour leur parler directement.

Les démocrates sont bien conscients des erreurs stratégiques de la campagne de 2016 et, cette fois, on ne négligera pas le Wisconsin, le Michigan et l’Ohio. Kasich est pour plusieurs un républicain plus modéré, un politicien habitué à courtiser un électorat qui oscille entre les deux grandes formations politiques.

4. Nous nous attendons à ce que les démocrates exploitent le piètre leadership du président depuis le début de la pandémie ainsi que ses attaques répétées contre les institutions politiques. Pour ma part, je surveillerai de près ce que les démocrates vont offrir saur le plan économique. Donald Trump pourra rappeler aux électeurs qu’avant que la COVID-19 ne frappe, l’économie avait connu une période intéressante.

Les sondages, pourtant défavorables au président dans l’ensemble, montrent bien que les Américains considèrent toujours que Donald Trump est le meilleur pour les mener vers la prospérité. Les démocrates devront éviter le piège de la seule stratégie défensive et avancer un programme solide. C’est habituellement à Bill Clinton qu’on fait appel pour cette tâche et il sera présent.

Voilà, il s’agit de quelques éléments que je surveillerai pendant les quatre prochains jours. Convaincre, séduire et stimuler en mode virtuel est un défi de taille. Cela dit, même une convention réussie ne serait pas un gage de victoire.

En 2016, les démocrates avaient mené une opération très disciplinée et réglée au quart de tour. Toutes les vedettes et les politiciens les plus accrocheurs avaient respecté le scénario. Du côté républicain, on ne sentait pas la passion des membres du parti, et les cafouillages ont été nombreux. Cela n’a pas empêché Donald Trump de créer la surprise.