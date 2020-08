Dans les coulisses d’un projet spécial

Afin d’explorer les coulisses d’un des plus imposants projets immobiliers privés réalisés à Lévis, Cocité, David Leblond, directeur et associé chez Humaco Stratégies, m’avait donné rendez-vous sur les berges du fleuve, là où la plupart des gens n’ont encore jamais mis les pieds.

Une magnifique plage de sable y offre une vue imprenable sur les ponts Laporte et de Québec, à Lévis. À marée basse, on peut même y apercevoir, me dit-il, des vestiges de la travée centrale du pont de Québec qui s’est effondré à deux reprises au siècle dernier.

Il y a plusieurs décennies, on y pêchait l’anguille, pratique aujourd’hui disparue. Si tout se passe comme prévu, la Ville de Lévis devrait acquérir une partie des berges, à proximité du projet Cocité, afin de les aménager, et ainsi en redonner l’accès aux citoyens.

En vue de la construction de ce projet de quartier mixte, M. Leblond s’est installé pour une partie de l’été sur le site avec sa famille, dans un chalet, afin de bien saisir l’essence des lieux. Il avait repéré les lieux plusieurs années auparavant et avait contacté un premier propriétaire pour prendre le pouls.

« L’homme n’en revenait pas : il venait de recevoir le matin même un mandat d’inaptitude et entendait procéder à la vente du terrain de son père, alors il m’a dit qu’on allait faire affaire ensemble, relate M. Leblond. Le timing était incroyable. Ç’a été comme ça tout au long du projet. »

Espaces verts

Évalué à 315 M$, et imaginé dans la foulée du schéma d’aménagement et des plans de mobilité durable à Lévis et à Québec, Cocité se déploiera sur un terrain totalisant 600 000 pieds carrés.

Le tiers sera préservé en espaces verts et en connexion avec le fleuve. Cette caractéristique le rend exceptionnel, selon cet entrepreneur originaire de la Beauce. « Vivre à Cocité, c’est gagner du temps, parce qu’on a pensé à réunir tous les usages », explique M. Leblond.

Au cours des prochains mois s’amorcera la construction d’un premier immeuble à condos, dont 30 % des unités ont déjà trouvé preneurs. À terme, une dizaine d’immeubles comptant entre quatre et une vingtaine d’étages seront érigés. On y récupérera entièrement les eaux de pluie de façon naturelle.

On y retrouvera 1000 unités de logements résidentiels multigénérationnels, des locaux commerciaux et des bureaux. Des pourparlers sont en cours pour accueillir une résidence pour aînés de 450 unités. Un hôtel comptant 150 chambres pourrait aussi s’ajouter, projet qui a toutefois dû être repoussé en raison de la situation actuelle.

Harmonie avec le milieu

À l’emploi d’Humaco depuis 2002, M. Leblond a dès le départ apprécié la philosophie de l’entreprise, axée sur l’acceptabilité sociale et l’intégration harmonieuse des projets immobiliers dans le milieu. « C’est une question de valeurs », dit-il.

Ainsi dans cette optique, depuis 2017, l’entreprise a organisé diverses rencontres avec le voisinage, tant les résidents que les commerçants et divers organismes concernés. La réflexion a été faite en partenariat avec le milieu, souligne fièrement M. Leblond.

« On construit le projet dans une dynamique où on s’intègre bien dans le milieu, souligne-t-il. On considère le pont, le quartier unifamilial à proximité, pour bâtir un projet qui est cohérent et qui va le demeurer dans le temps. »

Léger décalage

La pandémie a par ailleurs engendré un décalage de quelques mois pour Cocité. La première pelletée de terre aura lieu cet automne, la livraison du premier immeuble est planifiée pour le printemps 2022 et la totalité du projet sera complétée au début de 2027.

Photo courtoisie

L’intérêt est palpable, surtout depuis l’aménagement de la place éphémère L’Escale Cocité, en collaboration avec des partenaires du milieu, dont le restaurateur Cuisine du marché. L’endroit permet de faire connaître le projet, sur son futur emplacement, à la tête des ponts.