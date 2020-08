De l’aide financière réclamée pour les Îles

La saison touristique amputée laissera des traces aux Îles-de-la-Madeleine, où la majorité des hôteliers et restaurateurs enregistrent des pertes importantes, d’après le député péquiste Joël Arseneau, qui réclame une aide gouvernementale.

L’équipe du député des Îles-de-la-Madeleine a mené un sondage dans lequel près de 80 % des hébergements et 40 % des restaurants indiquent avoir observé des pertes variant de 75 % à 100 % en juin.

Plusieurs disent aussi craindre pour la fin de la saison.

« Les gens s’attendent à ce que 2020 ne soit pas rentable, mais on doit s’assurer de ne pas en échapper pour la suite », soutient le député du Parti québécois Joël Arseneau, rappelant que les retombées habituelles du tourisme frôlent les 100 M$ et estimant le manque à gagner en 2020 à 60 M$.

Plusieurs établissements fermés

La situation des hôteliers, gîtes et maisons locatives est particulièrement ardue.

Au total, 25 % des hébergements ont choisi de tout simplement demeurer fermés cette saison, ce qui a occasionné une baisse de 86 emplois.

Le groupe Hôtels Accents, qui a deux hôtels, qualifie de « dramatique » la situation actuelle.

« On avait six congrès, 81 autobus de voyages organisés, tout ça a été annulé, fait remarquer Dany Leblanc, propriétaire. Mon taux d’occupation en juin était à 0 %. En juillet et août, ça a monté à 40 %, peut-être 50 %. »

Le son de cloche est le même dans la restauration. « La demande est là, mais on refuse du monde durant les six petites semaines que dure la saison parce qu’on a 40 places en moins [à cause des mesures sanitaires] », déplore Denis Landry, propriétaire et chef du Domaine du Vieux-Couvent, estimant à au moins 40 % ses pertes pour l’année.

La faute au gouvernement

Cette forte baisse est grandement attribuable aux difficultés d’accès imposées à l’archipel cet été, estiment les entreprises, qui réclament de l’aide.

« Je ne suis même pas gêné de blâmer le gouvernement plutôt que la COVID pour nos problèmes. Ils ont coupé le nombre de touristes possibles et ils n’ont jamais négocié avec les autres provinces pour rouvrir la route », lance Dany Leblanc, d’Hôtels Accents.

« Plusieurs entrepreneurs ici s’attendent à une aide gouvernementale parce que le gouvernement n’a pas réussi à régler les problèmes d’accès en négociant avec les autres provinces. [...] Les conditions imposées aux voyageurs ont provoqué des annulations. La cause à effet est évidente », soutient pour sa part le député Joël Arseneau.