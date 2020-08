Déjà une pénurie de Toyota RAV4 Prime à prévoir

Il y a quelques jours, Toyota a dévoilé l’échelle de prix de son RAV4 Prime. Par la même occasion, on a appris qu’il allait être admissible à un total de 13 000$ en crédits gouvernementaux.

Avec une autonomie en mode électrique de 68 kilomètres, une puissance de 302 chevaux et un prix de 44 990$, ce nouveau véhicule hybride rechargeable possède plusieurs atouts qui risquent de plaire. Ce faisant, une très forte demande est anticipée et pour en discuter, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Pierre-Luc Fortin, président de St-Félicien Toyota, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB radio.

M. Fortin le confirme, l'engouement autour du RAV4 Prime est bien présent. Si bien que la liste d'attente pour mettre la main sur un exemplaire est assez importante. «Chez nous, j’ai 17 dépôts de 2000$ et j’ai quatre à cinq véhicules d’alloués. Là, maintenant, à partir d’aujourd’hui jusqu’en septembre, je vais en avoir combien? Ce qu’on nous a dit, c’est qu’en 2021, on va avoir beaucoup plus de production.»

Au cours de cet épisode, il a également été question de l’abandon du Nissan Titan au Canada après 2021, de la sous-marque électrique de Hyundai et du nouveau moteur de base du Cadillac XT6.

Les deux animateurs ont également livré leurs impressions sur les Hyundai Sonata, Hyundai Venue et Cadillac CT5-V.

Pour clore l’émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont discuté de l’illogisme des subventions gouvernementales accordées aux véhicules hybrides rechargeables.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10 h sur QUB radio!