Des maux de tête

En multipliant les arrêts face aux Penguins, Carey Price était parvenu à entrer dans la tête de Sidney Crosby et, surtout, d’Evgeni Malkin. Les Flyers ont beau mener cette série deux victoires à une, il n’en faudrait pas beaucoup pour que leurs ténors aient les nerfs en boule.

Travis Konecny (24), Kevin Hayes (23), Sean Couturier (22) et Claude Giroux (21) : ces quatre marqueurs d’au moins 20 buts en saison régulière n’ont toujours pas trouvé une façon de faire scintiller la lumière rouge. Même chose pour James van Riemsdyk (19), qui aurait atteint ce plateau sans la pause covidienne.

« C’est vrai qu’on est capable de faire mieux offensivement. En même temps, on trouve quand même des façons de gagner. Oui, on a seulement marqué trois buts, et on est capable de faire mieux, mais on mène la série 2 à 1 », a tenu à rappeler Couturier.

Celui qui est en nomination pour le trophée Selke, remis au meilleur attaquant défensif de la LNH, n’a pas tort.

D’ailleurs, en six matchs jusqu’ici, incluant le tournoi à la ronde, Philadelphie n’a subi qu’un revers : la raclée de 5 à 0 de vendredi après-midi.

N’empêche que, outre les deux buts de Jakub Voracek, la contribution des Flyers est plutôt venue de joueurs de soutien et de défenseurs.

Des chances ratées

De plus, depuis le début de la confrontation face à Carey Price, les troupiers d’Alain Vigneault ont raté la cible à 50 reprises, une moyenne de 16,67 fois par match.

C’est plus du double que lors de leurs trois duels du tournoi à la ronde (22 tirs ratés pour une moyenne de 7,33).

Un peu à l’image des Penguins de Pittsburgh, qui s’étaient mis à faire des passes de trop dans l’enclave, on peut se demander si ce manque de précision n’est pas attribuable à la présence et à la solidité du numéro 31 devant le filet.

« Je ne crois pas que ce soit quelque chose à quoi on pense réellement. Oui, c’est un gardien élite et il se peut que tu aies besoin d’un tir parfait pour le battre. Cependant, je pense qu’on essaie tous d’atteindre le filet. Ça permet d’obtenir des retours ou, encore mieux, de marquer un but », a soutenu Hayes, qui a manqué de visou trois fois depuis le début des séries, chaque fois contre le Canadien.

Des retours, des retours

Ça prendra des tirs parfaits, mais d’abord et avant tout, des tirs. Dans le revers de dimanche, les Flyers n’ont mis à l’épreuve Price qu’à 20 occasions. Puisqu’il affiche un taux d’efficacité de ,953 depuis le début des séries, il ne cède donc, en moyenne, qu’une fois sur 20 lancers. En plein dedans.

« Tu veux toujours rendre la vie dure au gardien. C’est difficile pour lui d’arrêter une rondelle qu’il ne peut pas voir. Par contre, il faut trouver une façon de créer un peu plus d’occasions, obtenir plus de tirs au filet et de sauter sur plus de retours », a fait valoir Couturier.

Un troisième défenseur

Il n’y a pas que lorsqu’il se trouve entre les poteaux que Price donne des maux de tête à ses adversaires.

« Il aide beaucoup ses défenseurs dans les sorties de zone, a convenu Couturier. Il faut être intelligent et trouver un moyen d’établir un bon échec avant. »

L’efficacité de Price autour de son filet rappelle les belles années de Martin Brodeur.

À l’époque, le Québécois était considéré comme le troisième défenseur des Devils du New Jersey tellement ses relais et ses sorties de zone étaient précis.

Une habileté qui avait forcé la LNH à instaurer sa fameuse zone trapézoïdale que le gardien ne peut franchir.

Pas de problème

Une restriction qui n’empêche pas le gardien du Canadien de freiner bien des élans adverses.

« Aucun doute que c’est un élément dont nous avons discuté avant le début de la série, a admis l’entraîneur des Flyers, Alain Vigneault. On essaie le plus possible de placer la rondelle où on peut établir un échec avant approprié. »

Pour éviter que l’homme masqué du CH puisse saisir la rondelle et ainsi couper court à l’échec avant, il importe de faire en sorte que la rondelle meure dans les coins de patinoire. Facile, en apparence, mais pas si évident en pratique.