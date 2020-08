Il n’y a rien de gagné

La course à la direction du Parti québécois a retenu peu d’attention jusqu’ici, coincée entre la COVID-19 et les plaisirs estivaux.

Ce n’est pas à défaut d’essayer, de la part des candidats. L’hyperactif Paul St-Pierre Plamondon multiplie les propositions, Frédéric Bastien flirte avec la controverse, et Sylvain Gaudreault se place dans la posture du meneur expérimenté qui modère les ardeurs de ses poursuivants. Il n’y a que Guy Nantel qui s’est fait remarquablement discret depuis le début de la pandémie. On attendait pourtant autre chose de sa part.

Le sondage de Segma Recherche qu’a obtenu Le Journal confirme ce portrait. Avec 30 % d’appuis chez les membres du Parti québécois, Sylvain Gaudreault est en tête, fort de l’appui des militants plus âgés et des régions, là où le PQ est encore fort. À 20 %, Paul St-Pierre Plamondon mord chez les jeunes et dans la région métropolitaine, là où le PQ a besoin de renaître. Nantel et Bastien ferment la marche, avec respectivement 15 et 10 % d’appuis.

Parapluie

La course est plus serrée qu’on le pense. Les membres qui appuient les trois candidats à la queue semblent vouloir rompre avec un certain politiquement correct reproché à la direction du PQ des dernières années. Le débat sur les seuils d’immigration l’illustre : alors que Gaudreault propose de confier à des experts le mandat de les fixer, position qui était celle de Jean-François Lisée, St-Pierre Plamondon et Bastien veulent trancher.

Lors d’éventuels deuxième et troisième décomptes, il est risqué pour Gaudreault que la coalition gagnante ne se forme pas sous son parapluie.

Le défi pour tout ce beau monde reste le même et s’illustre dans l’intérêt pour le moins restreint que soulève la course jusqu’ici en dehors des membres actifs du PQ. Dans un contexte où la CAQ ratisse plus large que jamais dans l’électorat nationaliste, il faut montrer en quoi le parti de René Lévesque peut encore être pertinent.

Ce n’est pas gagné, et pour ça, il va falloir de l’audace. Les candidats qui en feront preuve seront récompensés.