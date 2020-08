Île-du-Prince-Édouard: Alerte Amber pour une enfant possiblement kidnappée

SUMMERSIDE, Î.-P.-É. – Une alerte Amber a été déclenchée sur l'Île-du-Prince-Édouard, lundi après-midi, après le possible enlèvement d'une enfant.

Selon ce qu'a indiqué la police de Summerside, une personne a appelé la police à 11 h 58, heure locale, affirmant avoir vu l'enfant crier par la fenêtre d'une voiture qu'elle venait de se faire kidnapper.

Ce témoin estime que la jeune adolescente, décrite comme ayant la peau foncée et les cheveux noirs, aurait environ 12 ans.

Le conducteur du véhicule, pour sa part, semblait être un homme à la peau foncée, avec des cheveux courts et une chemise beige.

Les deux personnes se trouvaient dans une voiture de sport noire dotée d'un aileron à l'arrière.

Le système d'alerte Amber a été déclenché environ une heure plus tard, vers 13 h, dans toute la province insulaire, envoyant ainsi un message automatisé via les téléviseurs, radios et cellulaires.

La police invite quiconque aurait des informations sur ce possible enlèvement à appeler au 902 432-1201.