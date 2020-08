Inde: le bilan du coronavirus a dépassé les 50 000 morts

L’Inde a dépassé lundi la barre des 50 000 décès dus au coronavirus, avec plus de 900 personnes mortes au cours des 24 dernières heures, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Le géant d’Asie du Sud a enregistré depuis le début de l’épidémie 50 921 morts du Covid-19, soit 941 de plus que la veille, a indiqué le ministère sur son site internet.

La semaine dernière, l’Inde a dépassé la Grande-Bretagne et est devenue le quatrième pays au monde où l’épidémie a fait le plus de morts, derrière les États-Unis, le Brésil et le Mexique.

Avec 2,6 millions de cas officiels de Covid-19, le pays de 1,3 milliard d’habitants est la troisième nation du monde qui compte le plus de contaminations, après les États-Unis et le Brésil.

En raison notamment d’un faible taux de dépistage, les experts considèrent que ces chiffres sont sous-estimés.

En dépit de la hausse du nombre de décès, le ministère de la Santé a tweeté dimanche que le taux de mortalité lié au virus en Inde était «l’un des plus bas de la planète», s’établissant à moins de 2%.

«La mise en place réussie (d’une politique) de tests agressive, d’un suivi complet et d’un traitement efficace grâce à une série de mesures a également contribué au niveau élevé de (personnes) qui se remettent» du virus, a ajouté le ministère dans une déclaration.

L’Inde a instauré un confinement national brutal fin mars, qu’elle a levé début juin pour tenter de ranimer une économie exsangue. De nombreuses restrictions et mesures de quarantaine entre les différents États indiens restent toutefois en place.