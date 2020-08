Les élèves de retour en classe au collège Laflèche

TROIS-RIVIÈRES | Quelque 1200 étudiants du collège Laflèche, un établissement privé de Trois-Rivières, ont renoué avec leurs salles de classe lundi.

Pandémie oblige, la rentrée de l'automne 2020 s'est avérée bien différente que celles des années passées. Le collège a dû adapter son offre de cours pour favoriser une approche hybride, avec des classes virtuelles à la maison et d'autres en personnes au collège

«On a choisi d'abord de favoriser le présentiel parce que les étudiants en avaient besoin pour leur réussite scolaire et pour le développement de leurs compétences. Au minimum, dans chaque cours, 30 % des activités vont se vivre au collège. Ça peut aller jusqu'à 60 % dans certains programmes», a expliqué le directeur général du Collège Laflèche, Luc Pellerin.

Plusieurs mesures ont été mises en place pour prévenir la propagation de la COVID-19. Notamment, la température des étudiants et des visiteurs est prise dès leur arrivée au Collège Laflèche, tandis que couvre-visage est exigé en tout temps. Il peut être retiré une fois assis en classe, si les étudiants sont au moins à 1,5 mètre les uns des autres. Le professeur n'est pas obligé de porter le masque s’il est à une distance de deux mètres avec les collégiens.

Certains programmes demandent des mesures supplémentaires. Par exemple, on exige le port du masque de protection et de la visière pour les programmes de technologie de radiodiagnostic et de santé animale.

Les journées d'accueil pour les nouveaux étudiants s'amorcent également cette semaine pour le Cégep de Trois-Rivières et le Cégep de Shawinigan.