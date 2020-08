Les enfants sont impatients de recommencer l’école

À quelques jours de la rentrée scolaire, les jeunes Québécois ont hâte que l’école recommence, alors que plus d’un enfant sur deux (54 %) se dit enthousiaste et impatient de retourner en classe.

Quant aux parents de ces jeunes, ils sont moins nombreux (56 %) à s’inquiéter de voir leur enfant retourner à l’école à la fin de l’été que la moyenne canadienne (66 %).

Photo Chantal Poirier

C’est du moins ce que rapporte un sondage Léger hebdomadaire commandé par La Presse Canadienne, mené entre le 14 et le 16 août 2020 auprès de 1510 Canadiens et 1001 Américains.

Donc, « 52 % des Québécois disent avoir peur de contracter la COVID-19 tandis que la moyenne canadienne est de 61 %. Tout est relié, car c’est au Québec qu’on a moins peur », observe le président et fondateur de la firme, Jean-Marc Léger. « Ça pourrait expliquer pourquoi les enfants sont moins nerveux de retourner en classe et les parents moins inquiets. »

Le tiers des répondants avec des enfants d’âge scolaire est en faveur du port d’un masque au quotidien pour les étudiants, et le taux d’approbation de cette mesure grimpe à 80 % pour les professeurs et les employés.

Nombreux sur les bancs

À l’approche de la rentrée, bon nombre de parents semblent rassurés.

La grande majorité (75 %) a l’intention d’envoyer son ou ses enfants à l’école cet automne, comparativement à 63 % dans l’ensemble du pays.

Aux États-Unis, la gestion de la crise sanitaire du président Donald Trump, pointée du doigt à plusieurs reprises, semble avoir refroidi certains parents, car seulement 41 % des Américains souhaitent envoyer leur enfant sur les bancs d’école.

Fermeture des écoles

N’empêche que les écoles québécoises ont une petite marge de manœuvre auprès de la population.

« Les gens veulent renvoyer les jeunes à l’école, mais si on voit une augmentation de cas de COVID-19 dans la communauté, 53 % croient que tous les cours devraient être suspendus et que l’apprentissage devrait être transféré aux cours à domicile », explique M. Léger.

Encore une fois, les Canadiens sont plus frileux alors que 69 % sont en faveur de la fermeture des établissements scolaires s’il y a une flambée des cas.

« Au Canada anglais, les parents, ça ne leur dérange clairement pas de fermer les écoles s’il y a une augmentation de cas », souligne Jean-Marc Léger.

Au Québec, 70 % croient qu’il y aura une seconde vague du virus, et, au Canada, cela grimpe à 79 %, selon ce même sondage. Les Américains ont une vision plus optimiste, alors que 68 % croient à la deuxième vague.

*Méthodologie

Sondage réalisé auprès de 1510 Canadiens et 1001 Américains de plus de 18 ans, entre le 14 et le 16 août 2020 à l’aide de la technologie d’interview Web assistée par ordinateur CAWI.

La marge d’erreur est de plus ou moins 2,52 %, 19 fois sur 20 pour l’échantillon canadien et de ± 3,1 %, et ce, 19 fois sur 20 pour l’échantillon américain.

Nerveux et anxieux de retourner en classe

Enthousiastes et impatients de retourner en classe

Ne sait pas

SENTIMENTS DES ENFANTS CONCERNANT LE RETOUR À L’ÉCOLE

CANADA

41 %

44 %

15 %

QUÉBEC

54 %

30 %

16 %

INTENTION D'ENVOYER LES ENFANTS À L'ÉCOLE

CANADA

63 %

20 %

17 %

QUÉBEC

75 %

11 %

14 %

*Source : Sondage hebdomadaire de Léger