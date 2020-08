Les lanceurs des Jays font le boulot

La bonne performance des lanceurs a permis aux Blue Jays de Toronto de vaincre les Orioles 7 à 2, lundi soir, à Baltimore.

Le partant pour cette rencontre, Hyun Jin Ryu, n’a permis qu’un point sur quatre coups sûrs, et ce, en six manches de boulot. Il a également retiré trois frappeurs adverses sur des prises. Il s’agissait de la deuxième victoire de Ryu (2-1) en six départs cette saison.

Les lanceurs de relève Rafael Dolis, Anthony Bass et Jacob Waguespack ont également connu de bons moments sur la butte. Les deux premiers n’ont rien donné, tandis que le troisième n’a permis qu’une seule frappe en lieu sûr.

Offensivement, les Jays ont été propulsés par Randal Grichuk et Cavan Biggio. Les deux hommes ont expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain et ajouté un point produit à leur fiche avec des simples.

La défaite a été ajoutée au dossier d’Alex Cobb (1-2), qui a vu les Torontois inscrire leurs cinq premiers points alors qu’il était dans le match. Le vétéran de 32 ans a passé six manches et deux tiers au monticule.

Les Jays et les Orioles se retrouveront mardi soir pour le deuxième duel d’une série de trois rencontres présentées au Oriole Park.

La balle voyage pour les Yankees

À New York, les Yankees ont inscrit tous leurs points grâce à des longues balles et ont battu les Red Sox de Boston 6 à 3.

Aaron Hicks (deux fois), Luke Voit (deux fois) et Thairo Estrada ont été les auteurs des circuits des Bombardiers du Bronx. Dans le cas du dernier, il s’agissait de la première fois qu’il étirait les bras en 2020.

Le spécialiste des fins de rencontre des Yankees Aroldis Chapman a obtenu le sauvetage, lui qui jouait sa première partie cette saison. Le vétéran de 32 ans a permis un point sur deux coups sûrs. Il a aussi passé deux adversaires dans la mitaine.

Les Yankees avaient retiré le nom de leur releveur de la liste des blessés quelques heures avant l’affrontement contre les Red Sox. Le gaucher avait obtenu un résultat positif à la COVID-19 lors de son arrivée au camp d’entraînement des siens le 11 juillet dernier. Chapman s’entraînait avec l’équipe de réserve depuis le 31 juillet.

Luis Garcia entre dans l’histoire

À Atlanta, le joueur de première année des Nationals de Washington Luis Garcia est devenu le premier athlète né dans les années 2000 à frapper un circuit.

Le jeune homme de 20 ans a étiré les bras en deuxième manche et produit deux points.

Ses efforts ont cependant été bousillés par une remontée des Braves en neuvième qui leur a permis de l’emporter 7 à 6.

Tirant de l’arrière par trois points avant leur dernier tour au bâton, les locaux ont vu Adam Duvall réduire l’écart à un seul point. Dansby Swanson a ensuite joué les héros avec une longue balle.

Eric Thames a aussi envoyé la balle de l’autre côté de la clôture pour les Braves, tandis qu’Asdrubal Cabrera et Juan Soto ont également frappé des circuits pour les perdants.

La victoire a été ajoutée à la fiche de Will Smith (2-0), alors que la défaite a été encaissée par Daniel Hudson (1-2).